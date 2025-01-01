Hatay\'da Yeni Yılın İlk Bebeği Leyla Dünyaya Geldi

Yaşam

HATAY'da yeni yılın ilk bebeği, Sinan ve Müzeyyen Doğu çiftinin kızı 'Leyla' oldu. Vali Mustafa Masatlı, Doğu çiftini ziyaret edip, "Sağlıklı, devletine ve milletine hayırlı bir evlat olsun" dedi.

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Sinan ve Müzeyyen Doğu çiftinin bebekleri saat 00.05'te dünyaya geldi. Doğu çifti, yeni yılın ilk bebeğine 'Leyla' ismini verdi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Doğu çiftini ziyaret edip, Leyla bebekle ilgilendi. Aileyi tebrik eden Vali Masatlı, "Gözümüz aydın. Bebeğimiz hoş gelmiş. Tüm bebeklerimiz bizim için çok kıymetlidir ama bu bebeğimiz 2025'in ilk bebeği. Özelikle 6 Şubat'ta yaşamış olduğumuz acılardan ve verdiğimiz kayıplardan sonra şehrimize yeni bireylerin gelmesi bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Biz de şehrimize gelen ilk misafir olduğu için kendisini ziyaret etmek istedik. Allah hayırlı uğurlu etsin. Sağlıklı, sıhhatli, ailesine, toplumuna, devletine, milletine hayırlı bir evlat olsun. Hayrını görün" diye konuştu.

Vali Masatlı, aileye çiçek, altın ve bebek bakım seti hediyelerini de takdim etti.

Haber: Samim SELÇUK Kamera: HATAY