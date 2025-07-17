İstanbul\'da büyüleyen görüntü: Yarım Ay Selimiye Kışlası\'yla aynı karede

İstanbul semalarında gece saatlerinde ortaya çıkan eşsiz manzara görenleri hayran bıraktı. Şehrin tarihi simgelerinden biri olan Selimiye Kışlası'nın siluetiyle bütünleşen yarım ay, ortaya kartpostallık bir görüntü çıkardı.

GÖRÜNTÜLER BÜYÜLEDİ

Ay ışığının huzur veren parıltısı ile aydınlanan kışla, gökyüzüyle birleşen silueti sayesinde izleyenlere görsel bir şölen sundu. Özellikle Üsküdar ve çevresindeki noktalardan çekilen görüntüler, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

Gecenin ilerleyen saatlerinde beliren bu doğa ve tarih uyumu, hem İstanbul'un zengin kültürel mirasını hem de doğanın büyüleyici gücünü bir kez daha hatırlattı.

GÖREN CEP TELEFONUNA SARILDI

Vatandaşlar, bu anı ölümsüzleştirmek için cep telefonlarına sarılırken, görseller birçok kişi tarafından "görülmesi gereken nadir anlardan biri" olarak yorumlandı.