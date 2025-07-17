İstanbul'da büyüleyen görüntü: Yarım Ay Selimiye Kışlası'yla aynı karede - Son Dakika
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Yaşam

İstanbul'da büyüleyen görüntü: Yarım Ay Selimiye Kışlası'yla aynı karede

İstanbul\'da büyüleyen görüntü: Yarım Ay Selimiye Kışlası\'yla aynı karede
17.07.2025 09:48  Güncelleme: 09:45
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İstanbul'da yarım Ay, Selimiye Kışlası ile birlikte görüntülendi. Ay ışığının huzur veren parıltısı ile aydınlanan gece şehrin tarihi simgelerinden biri olan Selimiye Kışlası'yla bütünleşince ortaya büyüleyici bir görüntü çıktı.

İstanbul semalarında gece saatlerinde ortaya çıkan eşsiz manzara görenleri hayran bıraktı. Şehrin tarihi simgelerinden biri olan Selimiye Kışlası'nın siluetiyle bütünleşen yarım ay, ortaya kartpostallık bir görüntü çıkardı.

İstanbul'da büyüleyen görüntü: Yarım Ay Selimiye Kışlası'yla aynı karede

GÖRÜNTÜLER BÜYÜLEDİ

Ay ışığının huzur veren parıltısı ile aydınlanan kışla, gökyüzüyle birleşen silueti sayesinde izleyenlere görsel bir şölen sundu. Özellikle Üsküdar ve çevresindeki noktalardan çekilen görüntüler, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

İstanbul'da büyüleyen görüntü: Yarım Ay Selimiye Kışlası'yla aynı karede

Gecenin ilerleyen saatlerinde beliren bu doğa ve tarih uyumu, hem İstanbul'un zengin kültürel mirasını hem de doğanın büyüleyici gücünü bir kez daha hatırlattı.

İstanbul'da büyüleyen görüntü: Yarım Ay Selimiye Kışlası'yla aynı karede

GÖREN CEP TELEFONUNA SARILDI

Vatandaşlar, bu anı ölümsüzleştirmek için cep telefonlarına sarılırken, görseller birçok kişi tarafından "görülmesi gereken nadir anlardan biri" olarak yorumlandı.

İstanbul'da büyüleyen görüntü: Yarım Ay Selimiye Kışlası'yla aynı karede
İstanbul'da büyüleyen görüntü: Yarım Ay Selimiye Kışlası'yla aynı karede
İstanbul'da büyüleyen görüntü: Yarım Ay Selimiye Kışlası'yla aynı karede
İstanbul'da büyüleyen görüntü: Yarım Ay Selimiye Kışlası'yla aynı karede
İstanbul'da büyüleyen görüntü: Yarım Ay Selimiye Kışlası'yla aynı karede
İstanbul'da büyüleyen görüntü: Yarım Ay Selimiye Kışlası'yla aynı karede
İstanbul'da büyüleyen görüntü: Yarım Ay Selimiye Kışlası'yla aynı karede
İstanbul'da büyüleyen görüntü: Yarım Ay Selimiye Kışlası'yla aynı karede
İstanbul'da büyüleyen görüntü: Yarım Ay Selimiye Kışlası'yla aynı karede
İstanbul'da büyüleyen görüntü: Yarım Ay Selimiye Kışlası'yla aynı karede
Kaynak: AA

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Son Dakika Yaşam İstanbul'da büyüleyen görüntü: Yarım Ay Selimiye Kışlası'yla aynı karede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Cengiz Başal:
    öff öfff nee görüntüü beeee çok iyiiii 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İstanbul'da büyüleyen görüntü: Yarım Ay Selimiye Kışlası'yla aynı karede - Son Dakika
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