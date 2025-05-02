Karavanlara İlgi Artıyor

Son yıllarda art arda yaşanan depremler, vatandaşları güvenli ve taşınabilir yaşam alanlarına yönlendirdi. Karavanlar, afet anlarında sığınma alternatifi olarak öne çıkarken, doğayla iç içe yaşama imkanı da sunuyor. Ev konforunda tasarlanan karavanların fiyatları ise 160 bin liradan başlayıp, donanımına göre 15 milyon liraya kadar çıkabiliyor.

Kentte yer alan Anfaş Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi, karavan, tiny house, kamp ve outdoor tutkunlarını bir araya getiren fuara ev sahipliği yapıyor. Fuar, ilk günden ziyaretçilerin ilgisiyle karşılaştı. Son yıllarda art arda yaşanan depremler, vatandaşları daha güvenli ve doğal yaşam alanları arayışına yönlendirdi. Karavanlar hem güvenli yaşam alanı hem de doğayla iç içe yaşam tarzı sunmaları nedeniyle öne çıkıyor. Tatil ve keyifli zaman geçirmek isteyenler de karavanlara ilgi gösteriyor. Fuar alanında sergilenen çekme karavanların fiyatları 160 bin liradan başlarken, lüks donanımlı karavanların fiyatı ise 15 milyon liraya kadar çıkıyor. Bir evi andıracak şekilde tasarlanan karavanların içerisinde mutfaktan banyoya, yatak odasından oturma alanına ihtiyaç duyulabilecek her türlü eşya yer alıyor.

'YÜZDE 100 YERLİ ÜRETİM, MONOBLOK KARAVANLAR'

Yüzde 100 yerli karavan üretimi gerçekleştirdiklerini anlatan karavan tasarımcısı makine mühendisi Murat Hançer, "Ürettiğimiz araçlar Türkiye'de ve Avrupa'da ödüller aldı. En büyük farkımız monoblok karavanlarımız. Tek parça, tek kalıptan oluşan bu modeller bakım gerektirmiyor ve dış etkenlere karşı oldukça dayanıklı. Karavanlarımızda 5 santimetre kalınlığında ısı ve ses yalıtımı, güneş paneli, inverter sistemleri, çamaşır ve bulaşık makinesi, buzdolabı, fırın gibi tüm ev konforu sunan donanımlar mevcut. Üretimimiz tamamen yerli ve kendi fabrikamızda gerçekleşiyor. İkinci el modellerimiz 3 milyon liradan, sıfır modellerimiz ise 7,5 milyon liradan başlıyor. Lüks modellere olan talep 10-15 milyon lira seviyelerine kadar çıkabiliyor" ifadelerini kullandı.

'160 BİN LİRAYA KARAVAN SAHİBİ OLUNABİLİYOR'

Fuar katılımcılarından bir diğer firma yetkilisi, genel müdür Eray Özcan da uygun fiyatlı karavanlara ilgiden memnun olduklarını belirterek, "Yalıtımda sandviç panel, camlarda pleksi, mobilyada kavak kontraplak kullanıyoruz. Bu sayede hem kaliteli hem de ekonomik ürünler sunabiliyoruz. Şu anda en uygun fiyatlı modelimiz 160 bin lira. 3 kişi için ideal, minimalist bir yaşam sunuyor. En üst modelimiz ise 590 bin lira ve 6 kişilik konfor sağlıyor. Depremden sonra karavanlar güvenli yaşam alanı olarak görülüyor. İstanbul ve İzmir gibi şehirlerde şubelerimize talep dört kat arttı. İnsanlar bir tatil parası yerine karavan sahibi olmayı tercih ediyor" diye konuştu.

Özellikle tatil amaçlı karavan sahibi olmak isteyenlerin avantajlı olduğunu belirten Özcan, "Bugün bir otelde 4 kişilik ailenin tatil yapması ortalama 100 bin liraya mal olurken, 160 bin liraya bayramlarda, hafta sonlarında ya da özel günlerde kullanabileceğiniz kendi karavanınızı satın alabiliyorsunuz. Yani neredeyse iki tatil parasına, size dört dörtlük bir karavan sunabiliyoruz" dedi.

PANDEMİDEN SONRA İLGİ ARTTI

Fuarı düzenleyen organizasyonun genel müdürü Hakan Görkem Işın ise "Fuarımızın daha ilk gününde yoğun ilgiyle karşılaştık. Geçen yıl ilkini gerçekleştirmiştik, bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Pandemi ve yakın zamanda İstanbul'da yaşanan deprem sonrası özellikle İstanbul'dan yoğun ziyaretçi akını oldu. Karavan ve alternatif yaşam alanları artık lüks değil, ihtiyaç haline geliyor" dedi.