Kedi Elektrik Direğinden Kurtarıldı

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde çıktığı elektrik direğinde mahsur kalan kedi, elektrik dağıtış şirketi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Merzifon'da elektrik dağıtım hatlarının güvenliği için bölgede denetim yapan teknik ekip, bir kedinin elektrik direğinde mahsur kaldığını gördü. Ekipler, kedinin bulunduğu noktaya güvenli bir şekilde ulaşarak hayvanı bulunduğu yerden indirdi. Kurtarılan kedi daha sonra bölgedeki vatandaşlara teslim edildi.

YEDAŞ olarak yalnızca elektrik hizmeti sunmanın ötesinde toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini vurgulayan yetkililer, "Bayramda da görevimizin başındaydık. Hem enerji arzının sürekliliğini sağlamak hem de karşılaştığımız her durumda çözüm üretmek için sahadayız. Bugün küçük bir cana dokunabilmek bizim için büyük bir mutluluk" açıklamasında bulundu.

Haber-Kamera: AMASYA,