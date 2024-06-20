Kıskançlık krizine giren kadın, kocasıyla dansözün arasına duvar oldu

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Sosyal medyada paylaşılan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın kahramanı gittikleri eğlence mekanında kocasını dansözden kıskanan bir kadın...

Kocası ile dansözün yakınlaşmasından rahatsız olan kadın, duruma müdahale ederek dansözü uyarmaya çalıştı. Ancak uyarıları dikkate almayan dansözün, kocasına ilgisinden rahatsız olan kadın, ikisinin arasına girerek göz temasını engellemeye çalıştı. Bununla da yetinmeyen kadın, çareyi kocasını oturduğu yerden kaldırarak mekandan çıkarmakta buldu. O anlara ilişkin görüntü kısa sürede sosyal medyada viral oldu.