Kıskançlık krizine giren kadın, kocasıyla dansözün arasına duvar oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Kıskançlık krizine giren kadın, kocasıyla dansözün arasına duvar oldu

Geniş Video İzle

Eğlenmek için ittikleri bir mekanda kocasıyla dansözün yakınlaşmasından rahatsız olan bir kadının verdiği mücadelenin görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

20.06.2024 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medyada paylaşılan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın kahramanı gittikleri eğlence mekanında kocasını dansözden kıskanan bir kadın...

Kocası ile dansözün yakınlaşmasından rahatsız olan kadın, duruma müdahale ederek dansözü uyarmaya çalıştı. Ancak uyarıları dikkate almayan dansözün, kocasına ilgisinden rahatsız olan kadın, ikisinin arasına girerek göz temasını engellemeye çalıştı. Bununla da yetinmeyen kadın, çareyi kocasını oturduğu yerden kaldırarak mekandan çıkarmakta buldu. O anlara ilişkin görüntü kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Kıskançlık krizine giren kadın, kocasıyla dansözün arasına duvar oldu

Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kıskançlık krizine giren kadın, kocasıyla dansözün arasına duvar oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mehmet Yılmaz: kesin akrep burcudur 7 1 Yanıtla
  • O bir Karşıyakalı: madem öyle ablacım ne işin var öyle yerde? Kıskanman çok yersiz olmuş ve bir okadar saçma 7 0 Yanıtla
  • Alper Eren: Hey Allahım sen büyüksün:)) 1 0 Yanıtla
  • Asım Furuncu: Fenomenlik cabası bunlar 0 0 Yanıtla

16:11 Sırbistan, EURO 2024’ten çekilme tehdidinde bulundu Sırbistan, EURO 2024'ten çekilme tehdidinde bulundu
14:50 Hedef aldıkları dev Yunan gemisini saniyeler içerisinde suya gömdüler Hedef aldıkları dev Yunan gemisini saniyeler içerisinde suya gömdüler
14:50 Özel’in “Belediyelerimizde akraba ataması yok“ sözlerine AK Parti cephesinden yanıt: Özel, vatandaşı kandırıyor Özel'in "Belediyelerimizde akraba ataması yok" sözlerine AK Parti cephesinden yanıt: Özel, vatandaşı kandırıyor
13:36 Adı uyuşturucu ve rüşvetle anılan hakimin yasak aşk yaşadığı iş adamı sessizliğini bozdu: Kocası bu ilişkiye rıza gösteriyordu Adı uyuşturucu ve rüşvetle anılan hakimin yasak aşk yaşadığı iş adamı sessizliğini bozdu: Kocası bu ilişkiye rıza gösteriyordu
13:18 İstanbul’da Halk Ekmek’e yüzde 60 zam geldi İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 60 zam geldi
15:50 Kıskançlık krizine giren kadın, kocasıyla dansözün arasına duvar oldu Kıskançlık krizine giren kadın, kocasıyla dansözün arasına duvar oldu
15:20 Yapılan yorumları görmeniz lazım Fenerbahçe taraftarından Batshuayi mizahı Yapılan yorumları görmeniz lazım! Fenerbahçe taraftarından Batshuayi mizahı
14:49 Nuri Şahin, Fener’in bel kemiğini istiyor: Bana onu alın Nuri Şahin, Fener'in bel kemiğini istiyor: Bana onu alın
14:44 Ön protokolu imzaladı bile Batshuayi adım adım Galatasaray’a Ön protokolu imzaladı bile! Batshuayi adım adım Galatasaray'a
14:40 Görüntü Mardin’den “Beni siz delirttiniz“ diyerek sokakta üstsüz halde yürüdü Görüntü Mardin'den! "Beni siz delirttiniz" diyerek sokakta üstsüz halde yürüdü
14:34 Japon oyun devi Konami ve Avalanche arasında önemli ortaklık Japon oyun devi Konami ve Avalanche arasında önemli ortaklık
13:15 Kaza kurşunuyla ölen 9 yaşındaki kıza, annesinden yürek dağlayan veda Kaza kurşunuyla ölen 9 yaşındaki kıza, annesinden yürek dağlayan veda
12:50 Boynunda madalya, elinde Kuran-ı Kerim İşte Arda Güler’in elden ele dolaşan fotoğrafının hikayesi Boynunda madalya, elinde Kuran-ı Kerim! İşte Arda Güler'in elden ele dolaşan fotoğrafının hikayesi
12:25 Depozito İade Sistemi başlıyor İadesi yapılacak her şişe için ödenecek rakam da belli Depozito İade Sistemi başlıyor! İadesi yapılacak her şişe için ödenecek rakam da belli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2024 16:22:08. #1.12#
SON DAKİKA: Kıskançlık krizine giren kadın, kocasıyla dansözün arasına duvar oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement