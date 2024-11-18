Kız isteme sırasında tuzlu su verilen damattan olay hareket - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Kız isteme sırasında tuzlu su verilen damattan olay hareket

Geniş Video İzle

Kız isteme törenlerinde yaşanan ilginç olaylara bir yenisi eklendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde damat adayına tuzlu su verildi. Suyun tuzlu olduğunu bilmeden içen damat adayının yaptığı hareket izleyenleri güldürdü.

18.11.2024 14:11  Güncelleme: 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medyada hemen hemen her gün bir kız isteme merasimi görüntüsü gündem oluyor. Son olarak paylaşılan bir video izleyenleri güldürdü.

Kız isteme töreninde damat adayına tuzlu kahvenin yanında tuzlu su verildi. Kahveyi içmeden önce suyu içen damat adayının suyun da tuzlu olduğunu anlaması üzerine yaptığı hareket çok konuşuldu.

Tuzlu suyu bir süre ağzında tutan damat adayı, arkasını dönerek törende yere tükürdü. O anlar sosyal medyada viral oldu. Bazı kullanıcılar damat adayına güldüklerini belirtirken, bazı kullanıcılar da gelin adayına "Bu da yapılmaz" diyerek tepki gösterdi.

Kız isteme sırasında tuzlu su verilen damattan olay hareket

Sosyal Medya, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kız isteme sırasında tuzlu su verilen damattan olay hareket - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Çelikk:
    Saçmalamaya başladılar sonradan görmeler 48 0 Yanıtla
  • veysel unlu:
    Haber mi Şimdi bu. Saçmalamayın 34 2 Yanıtla
  • Tardun Öztürk:
    Bu nasıl haber 18 0 Yanıtla
  • Alper Elma:
    o nasıl bir traş damat öyle yamuk yumuk bir traş berber 9 2 Yanıtla
  • Taner Ozkaya:
    bumu haber simdi 5 0 Yanıtla
  • Özkan Tunç:
    Allah'ım traşa bakk iğrenç 2 1 Yanıtla
  • Harun Sönmez:
    bu habermi ciddiyetsizlikte zirve 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:49 Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor
15:36 Rojin Kabaiş’in kaybolmadan 2 gün önceki görüntüleri ortaya çıktı Rojin Kabaiş'in kaybolmadan 2 gün önceki görüntüleri ortaya çıktı
15:02 MSB’den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır MSB'den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır
13:48 Cüneyt Özdemir’den TSK’dan ihracı istenen Teğmen Ebru Eroğlu’na sürpriz teklif Cüneyt Özdemir'den TSK'dan ihracı istenen Teğmen Ebru Eroğlu'na sürpriz teklif
13:01 Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL
07:15 Nevzat Bahtiyar’ın oğlu: Güran ailesi camide gizli toplantılar yapıyor Nevzat Bahtiyar'ın oğlu: Güran ailesi camide gizli toplantılar yapıyor
06:57 Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor!
01:33 Alkollü sürücüden polise “pes“ dedirten soru Alkollü sürücüden polise "pes" dedirten soru
00:19 Seçimleri kaybeden Biden, Brezilya’da Amazon Ormanları’na gitti Seçimleri kaybeden Biden, Brezilya'da Amazon Ormanları'na gitti
23:46 İstanbul’da izinsiz havai fişek atanlar yandı Cezası öyle böyle değil İstanbul'da izinsiz havai fişek atanlar yandı! Cezası öyle böyle değil
23:14 Zafer Partisi lideri Özdağ: Yusuf Tekin benim öğrencimmiş Zafer Partisi lideri Özdağ: Yusuf Tekin benim öğrencimmiş
22:30 İsrail Basınından Şok İddia: İran Dini Lideri Hamaney Komada İsrail Basınından Şok İddia: İran Dini Lideri Hamaney Komada!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 16:04:05. #1.13#
SON DAKİKA: Kız isteme sırasında tuzlu su verilen damattan olay hareket - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.