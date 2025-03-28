Fırtına etkili oldu! İzmit-Gölcük seferini yapan vapur zor anlar yaşadı

Kocaeli'de İzmit- Gölcük seferini yapan vapur, kuvvetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Kocaeli'de öğle saatlerinden sonra kentte etkili olan kuvvetli rüzgar ve toz bulutları, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle kent merkezindeki stantlar devrildi, çöp konteynerleri sürüklendi, bazı noktalarda vatandaşlar yürümekte zorlandı.

İZMİT-GÖLCÜK SEFERİ YAPAN VAPURUN ZOR ANLARI

Yer yer fırtına seviyesine ulaşan rüzgar, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. İzmit-Gölcük seferini yapan vapur, şiddetli rüzgar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı. Dalgaların etkisiyle sallanan vapur, yolculara korku dolu anlar yaşattı.

O anlar vatandaş kamerasına yansıdı.