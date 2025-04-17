Kütüphaneler Haftası'nda Deniz Mektupları

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 61'inci Kütüphaneler Haftası dolayısıyla denize şişeler içinde bırakılan mektuplardan 2'si yazanlara ulaştı. Mektuplardan birini Alman turist Ingrid Styin, diğerini ise Rahmi Çatal deniz kenarında buldu. Mektupların sahipleri ile bulanlara Side'de tekne ile günbatımı turu düzenlendi.Manavgat İlçe Halk Kütüphanesi tarafından 61'inci Kütüphaneler Haftası dolayısıyla geçen hafta salı Side açıklarında denize yerel yazarlar tarafından imzalanan mektuplar şişeler içinde bırakıldı. Ilıca Mahallesi'nde Manavgat'ta eşiyle birlikte tatil yapan Alman Ingrid Styin, sahilde eşiyle birlikte yürüyüş yaparken bulduğu şişeden mektup çıkınca, içerisinde yer alan iletişim numarasın üzerinden yazarla irtibata geçti. Diğer mektup da Gündoğdu sahilinde Rahmi Çatal tarafından bulundu. Manavgat İlçe Halk Kütüphanesi, mektupların yazanlarını ve mektupları bulanları Side'de düzenlenen gün batımı tekne turuyla bir araya getirdi. Tekne turu sırasında yazar Halil Yıldırım kitaplarını imzalayarak mektupları bulanlara verdi. İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Hidayet Oktay, "Manavgat'ta tatil yapan Alman turist Ingrid Styin mektubu Ilıca sahilinde bulmuş. Şişenin içindeki kurdele ile bağlı mektubu görünce şişeyi kırmadan çıkarmaya çalışmışlar. Başaramayınca kırıp çıkarmışlar. Mektup da birazcık ıslanmış. Onlara hem Türk misafirperverliğini göstermek ve hem de projeyi anlatmak için Side'de gün batımı turu düzenledik" dedi. Müdür Oktay, diğer mektubun ise Gündoğdu sahilinde Rahmi Çatal tarafından bulunduğunu sözlerine ekledi.

Haber- Kamera: Mehmet ÇELİKTEN/MANAVGAT,