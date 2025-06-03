Mağarada Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde düştüğü mağarada 3 gün mahsur kalan keçi kurtarıldı.

Manavgat'a bağlı Beşkonak Mahallesi Karabük bölgesinde Tahir Ala'ya ait keçi, 3 gün önce kayboldu. Kayıp keçisinin düştüğü bir mağarada mahsur kaldığını gören Tahir Ala ekiplere haber verdi. İHH arama kurtarma ve jandarma ekipleri, keçi sahibi Tahir Ala ile birlikte olay yerine ulaştı. Yaklaşık 15 metre derinlikteki mağaranın içine ip sarkıtarak inen ekipler, keçinin çıkarılması için yolu kapatan kaya parçalarını kırıp temizledi. Daha sonra ekipler tarafından kurtarılan keçi sahibine teslim edildi. Keçisinin sağlıklı şeklide kurtarılmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten Tahir Ala ekiplere teşekkür etti.

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/MANAVGAT,