Manavgat'ta Turist Boğuldu

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde denizde fenalaşarak boğulma tehlikesi atlatan Letonyalı turist Juris Ivanovs (70) hastanede hayatını kaybetti. Tatil için Manavgat'ın Ilıca Mahallesi Kumköy turizm bölgesine gelen Letonyalı Juris Ivanovs, dün öğle saatlerinde girdiği denizde fenalık geçirdi. Durumu fark eden çevredekilerin çabasıyla kıyıya çıkarılan Ivanovs, ihbar üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm çabasına rağmen Ivanons kurtarılamadı. Ivanovs'un 9 gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi.

Haber- Kamera: Ömer KARÇA/MANAVGAT,