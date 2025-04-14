Manyas: Fuat Oktay OSB, yıllar boyunca adından söz ettirecek proje

Kent&Başkan Dergisi tarafından gerçekleştirilen ve tüm Türkiye'yi kapsayan online anket sonuçlarına göre ödül almaya hak kazanan belediye başkanları, 12 Nisan'da Kayseri'de düzenlenen Kent & Başkan 2025 Ödül Töreni'nde bir araya geldi.

Kayseri Milletvekili ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği (TİGAD) Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte çok sayıda protokol üyesi, belediye başkanı ve basın mensubu törende yer aldı. Yoğun ilgi gören program, yerel yönetimlerin başarılı projelerini ödüllendirmesiyle büyük yankı uyandırdı.

"FUAT OKTAY OSB UZUN YILLAR SONRA DA KONUŞILACAK"

Törende ödüle layık görülen Yozgat'ın Boğazlıyan Belediyesi adına ödülü Belediye Başkan Yardımcısı Latif Manyas teslim aldı. Haberler.com'a özel açıklamalarda bulunan Manyas, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar'ın başarılarından gurur duyduklarını ifade etti.

"Başkanımız Gökhan Coşar, 1401 belediye arasında ilk 82'ye girerek büyük bir başarıya imza attı. Kendisi hem ekip arkadaşım hem de okul arkadaşım; bu vesileyle kendisini tebrik ediyorum. Birçok önemli projeye imza attık ancak en dikkat çeken çalışmamız Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi oldu. Bu proje, sadece bugün için değil, yıllar sonra da kendinden söz ettirecek bir vizyon projesidir," dedi.

Fuat Oktay OSB'nin bölgesel kalkınmaya önemli katkı sağlaması bekleniyor.