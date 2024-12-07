Melih Gökçek'ten Dilek İmamoğlu'na ağır sözler: Ekrem gurur duymuştur - Son Dakika
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Yaşam

Melih Gökçek'ten Dilek İmamoğlu'na ağır sözler: Ekrem gurur duymuştur

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun İtalya'da çekilen görüntülerini eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek ağır ifadelerle eleştirdi. Gökçek, o anlara ilişkin görüntüleri ''Dilek İmamoğlu'nun İtalya'da kafası iyi, ortalığı dağıtıyor. Ekrem gurur duymuştur'' notuyla servis etti.

07.12.2024 16:52  Güncelleme: 17:05
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun İtalya gezisinde Floransa sokaklarında arkadaşlarıyla birlikte şarkı söyleyip eğlendiği anlara ilişkin görüntü eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek'in tepkisini çekti.

"EKREM DURUR DUYMUŞTUR"

O anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Gökçek, "Dilek İmamoğlu, İtalya'da kafası iyi ortalığı dağıtıyor. Ekrem gurur duymuştur. Ya İstanbullular ne düşünüyor" notunu düştü.

İşte Gökçek'in o paylaşımı;

Melih Gökçek'ten Dilek İmamoğlu'na ağır sözler: Ekrem gurur duymuştur

ELEŞTİREN DE OLDU DESTEK VEREN DE

Gökçek'in Dilek İmamoğlu'nu ağır ifadelerle eleştirdiği paylaşım sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. Gönderinin altına "Bir kadının eğlenmesi neden İstanbulluyu ilgilendirsin?", "Alkollü olduklarını nasıl anladın? İşiniz gücünüz iftira", "Ben bu görüntülerde çok rahatsız olunacak bir şey görmüyorum", "İstanbulluyu zamanında, sağ salim evine gönderemeyen İmamoğlu maşallah eşini italyalara gönderiyor", "Siyasetle bunun ne alakası var?", "Her şey çok güzel oluyor", "Bayıldık bu görüntülere Allah neşesini daim etsin" şeklinde yorumlar yapıldı.

Melih Gökçek\'ten Dilek İmamoğlu\'na ağır sözler: Ekrem gurur duymuştur

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Son Dakika Yaşam Melih Gökçek'ten Dilek İmamoğlu'na ağır sözler: Ekrem gurur duymuştur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (52)

  • Ramazan Katırcı:
    Gökçek erkekliği den utan o kadar düştün mü zavallı olmuşsun yazık. Aynaya bir bak istersen utanması gereken kim diye düşünüyorum. 211 100 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    yazıklar olsun i.melih Gökçek.İnsanda biraz utanma olur.Siyaseti bu kadar çirkin yapan birinin türk siyesetinde yeti yok.Seninde yok.Aile kutsal bir kavramdır.İnsankarin ailelerine saldıracak kadar asağılıksın. 163 83 Yanıtla
  • Yasin KIRBOĞA:
    oğlun Osman da senin FETOCU olmandan gurur duyuyor dur 153 67 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    jelibon madeni çıkaracağız diyen bu şahıs Ankara'da 20 yıl belediye başkanlığı yaptı. Ankaralılar ne düşünüyor acaba 149 51 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Bunun konuşmaya yüzü kaldı mı 123 60 Yanıtla
  • Mehmet Bal:
    Tam bir haysiyetsiz siyasette milletin eşinide karıştırdı 116 56 Yanıtla
  • Ömer Bilgin:
    Sen hiç konuşma Ankarayi fetoculara parsel parsel satansin otur konuşma 118 48 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    Yetimin malı çalmaktan sa kafa dağıtmak daha iyi 95 44 Yanıtla
  • Ahmet Salih:
    Dinazor bakmaya gitmişler anladın sen İ. Melih Gökcek 85 43 Yanıtla
  • Yahya Furkan:
    şimdi bu habere az olan herkes konuşacak bilen de konuşacak bilmeyen de konuşacak yanlışı savunan da olacak Hadi bakalım maç başladı kimler neler yazacak 9 23 Yanıtla
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