Minik A.K. Şiddet Kurbanı

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, annesinin sevgilisi tarafından öldüresiye darbedilip, kolunda kırık oluşan, vücudunun birçok yerinde travmalar meydana gelen 2 yaşındaki A.K., hastanede tedaviye alındı. Anne ile sevgilisi polis tarafından gözaltına alınırken, A.K. ise yaşandığı acılardan dolayı sürekli ağlarken, hemşirelerin ise onu sakinleştirmeye çalışması yürekleri dağladı. Minik çocuğun yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Olay, bugün Aşağı Mahalle'de meydana geldi. Eşinden bir süre önce boşanan Satı Buse D. (22), iddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen sevgilisi Süleyman D. (24) ile birlikte yaşamaya başladı. Bugün sabah evden çıkan Satı Buse D., komşularından oğlu A.K. ile kendisinin sevgilisi tarafından darbedildiğini söyleyip, yardım istedi. Komşuları Satı Buse D. ile oğlunu Sarayköy Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede doktorların çocuğun yüzündeki ve vücudundaki darp izlerini fark etmesi üzerine polise haber verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı eve gitti. A.K.'yı öldüresiye darbeden Süleyman D., polis ekipleri tarafından evde uyurken yakalanıp, gözaltına alındı.

Sarayköy Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan minik A.K., Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Yapılan muayenede A.K.'nın ağır şekilde darbedildiği, darp sonucu da sağ kolunda kırık oluştuğu, yüzü başta olmak üzere vücudunun birçok yerinde darp izleri olduğu, aldığı darbeler sonucu gözlerinin kapandığı belirlendi. A.K.'nın sağ gözünü kaybetmemesi için ameliyat edileceği ve şu anda hayati tehlikesi bulunduğu için yoğun bakıma alındığı belirtildi.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedaviye alınan A.K.'nın yaşadığı acılar nedeniyle sürekli ağladığı, hemşirelerin de onu teselli etmeye çalıştığı öğrenildi. Hemşirelerin minik A.K.'yı teselli etmeye çalıştığı anlar ve yaşadığı acılar görüntüler izleyenleri yürekleri dağladı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, gözaltına alınan anne Satı Buse D.'nin ilk ifadesinde, sevgilisi Süleyman D.'nin kendisini ve çocuğunu darbettiğini söylediği öğrenildi.