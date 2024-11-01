Müslüman Oldu, 3 Gün Düğün Yaptı - Son Dakika
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Yaşam

Müslüman Oldu, 3 Gün Düğün Yaptı

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Adem ve Aslı, Osmaniye'de geleneksel düğünle evlendi. 'Köprüden geçti gelin' geleneğiyle kutlandı.

01.11.2024 11:02
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OSMANİYELİ Adem Yağmur (27), Müslüman olduktan sonra 'Aslı' ismini alan İngiltere vatandaşı Ashleigh Tayla Farmer (27) ile evlenip, 3 gün 3 gece düğün yaptı. Çift, düğünün sonunda köprüde buluşup, 'Köprüden geçti gelin' geleneği de yerine getirdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde barmen olarak çalışan Adem Yağmur, 2018'de İngiltere'den tatil için ülkeye gelen Ashleigh Tayla Farmer ile tanıştı. Sevgili olan ikili, tatilin sona ermesine rağmen sık sık telefonla görüşerek bağlarını koparmadı. Farmer, 2020 yılında erkek arkadaşının ailesi ile tanışmak için geldiği Osmaniye'de İl Müftülüğü'ne başvurarak İslam dinini tercih edip, Müslüman oldu. Farmer, Aslı ismini aldı. 6 yıldır ilişkilerini sürdüren çift, evlenmeye karar verdi. Adem ile Aslı, Osmaniye'de düzenlenen geleneksel davullu, zurnalı Türk düğünüyle dünyaevine girdi. 3 gün 3 gece süren düğünde davetliler, çalınan müzik eşliğinde oyunlar oynayıp, çiftin mutluluklarına ortak oldu. Düğün sonunda 'Köprüden geçti gelin' geleneği yerine getirildi. Gelin-damat, Karaçay Köprüsü'nden davul-zurna ile çalınan 'Köprüden geçti gelin' türküsüyle karşıya geçerek geleneği gerçekleştirdi. Düğüne katılanlar, çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

Müslüman Oldu, 3 Gün Düğün Yaptı
Kaynak: DHA

Osmaniye, Magazin, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Müslüman Oldu, 3 Gün Düğün Yaptı - Son Dakika

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