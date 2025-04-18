Öğrencilerden Başkan Dursun\'a Ziyaret

HÜSEYİN Ersu İlkokulu öğrencileri, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'u ziyaret etti. Çocuklarla sohbet eden Dursun, onlardan gelen soruları da yanıtladı. Öğrencilerin Dursun'a çeşitli hediyeler de getirdiği ziyarette renkli görüntüler ortaya çıktı.

Eğitimin önemli olduğunu belirten Dursun, "Her şeyi sizler için yapıyoruz. Ayakları yere sağlam basan, güçlü bireyler yetişsin diye var gücümüzle çalışıyoruz. Sizler ilçenizde istediğiniz kültürel, sanatsal ve sportif her faaliyete erişebilin diye alanlar açıyoruz. Bugün burada sizleri ağırlamak bizler için büyük mutluluk. Sizler bizim yarınlarımızsınız. Sizlerle birlikte olmak çok keyifli. Burası hepinizin, sık sık bekliyorum" dedi.

Ziyaretti dolma kalem, kupa gibi hediyeler alan Dursun, çocuklara sarılarak teşekkür etti. Dursun da minik misafirlerine 'mutluluk kutusu' hediye etti. Günün anısına hatıra fotoğrafları çekildi.