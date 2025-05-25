Özel Nikah Tarihi Seçimi

'NİKAH TARİHİMİZ ÖZEL OLSUN İSTEDİK'

Antalya'da, Tuğba Acar ve Mehmet Büyükak çifti de 25.05.2025 tarihinde nikah yapmak için nikah dairesine geldi. Özel bir tarihte evlenmek istediklerini belirten Tuğba Acar, "Bu tarih aslında bizim tanışma yıl dönümümüz. Yoğunluk olduğunu da fark ettik. Muhittin Böcek başkanımız sağ olsun bizi kırmadı ve bu tarihe bizi sıkıştırdı. Şu anda heyecanlıyız. Evlilik tarihimizi unutma şansımız da sıfır diye düşünüyorum. Ben unutmam, eşim de unutmaz inşallah" dedi.

Tanıştıkları günü nikah tarihi yapmak istediklerini söyleyen Mehmet Büyükak ise "Nikah tarihimiz özel bir gün olsun istedik. Hatta gün alabilmek için 1 yıl bekledik. Unutma şansımız da olmayacak" ifadelerini kullandı.