Paketin üzerinde yazanlar yalanmış! Bakanlık, vatandaşı kandıran markaları tek tek ifşa etti

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Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' ile 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesini güncellemeye devam ediyor. Bu güncellemeler; zeytinyağı iddiasıyla tohum yağı satışı yapan firmaları tek tek ifşa ederken, beş peynir markasının paket üzerindeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.

PEYNİRLERİN YAĞ ORANLARI DÜŞÜK

Zeytinyağına tohum yağı, peynirlerde ise yağ oranlarının düşük olduğu belirlendi. Lokma, Zeki Kuloğlu, Tarım Dünyası, Boyacıoğulları Ömür ve Özlüce gibi peynir markalarının hile yaptığı tespit edildi.

Hile yapılan zeytinyağı markaları ise şöyle:

Özlüce

Çağlarca

Gold Ayvalık

Yeni Vakıf Gurme

Dalından Ayvalık

Gemlik

Gerçek Gemlik Ayvalık

Yeni Ayvalık

Grand Yayla

Gold Efe

Ayvalık Birlik

İşte yayınlanan o liste;