Paketin üzerinde yazanlar yalanmış! Bakanlık, vatandaşı kandıran markaları tek tek ifşa etti - Son Dakika
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Yaşam

Paketin üzerinde yazanlar yalanmış! Bakanlık, vatandaşı kandıran markaları tek tek ifşa etti

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Tarım ve Orman Bakanlığı gıda sahtekarları listesini güncelledi. Vatandaşa zeytinyağı diye tohum yağı satan firmalar tek tek açıklanırken, 5 peynir markasının paketinde yazılanlar ise ''yalan'' çıktı.

27.02.2025 10:03
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' ile 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesini güncellemeye devam ediyor. Bu güncellemeler; zeytinyağı iddiasıyla tohum yağı satışı yapan firmaları tek tek ifşa ederken, beş peynir markasının paket üzerindeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.

Paketin üzerinde yazanlar yalanmış! Bakanlık, vatandaşı kandıran markaları tek tek ifşa etti

PEYNİRLERİN YAĞ ORANLARI DÜŞÜK

Zeytinyağına tohum yağı, peynirlerde ise yağ oranlarının düşük olduğu belirlendi. Lokma, Zeki Kuloğlu, Tarım Dünyası, Boyacıoğulları Ömür ve Özlüce gibi peynir markalarının hile yaptığı tespit edildi.

Hile yapılan zeytinyağı markaları ise şöyle:

  • Özlüce
  • Çağlarca
  • Gold Ayvalık
  • Yeni Vakıf Gurme
  • Dalından Ayvalık
  • Gemlik
  • Gerçek Gemlik Ayvalık
  • Yeni Ayvalık
  • Grand Yayla
  • Gold Efe
  • Ayvalık Birlik

İşte yayınlanan o liste;

Paketin üzerinde yazanlar yalanmış! Bakanlık, vatandaşı kandıran markaları tek tek ifşa etti
Paketin üzerinde yazanlar yalanmış! Bakanlık, vatandaşı kandıran markaları tek tek ifşa etti
Paketin üzerinde yazanlar yalanmış! Bakanlık, vatandaşı kandıran markaları tek tek ifşa etti
Paketin üzerinde yazanlar yalanmış! Bakanlık, vatandaşı kandıran markaları tek tek ifşa etti
Paketin üzerinde yazanlar yalanmış! Bakanlık, vatandaşı kandıran markaları tek tek ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Zeytinyağı, Güncel, Sağlık, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Paketin üzerinde yazanlar yalanmış! Bakanlık, vatandaşı kandıran markaları tek tek ifşa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • 202325:
    Çözüm ifşa ve ceza değil.Kaç kişi okuyup takip ediyor bu firmaları ki.Çözüm kapatma ve firmaların kapı önlerine yada şirket girişlerine kocaman pankartla,bu firma hileli ürün satarak vatandaşı kandırdığı için şu kadar süreyle kapatılmıştır yazısı astırmak. 33 0 Yanıtla
  • doğukan kadir kaşıkçı:
    Uzatmanın hiçbir anlamı yok. Memlekette A dan Z ye her üründe zehir yiyoruz. Bunlar görünen kısmı. 26 0 Yanıtla
  • 07095374379123az:
    mührü vur geç cezayla akıllanmaz bu millet 5 0 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Komili al kafa rahat gerek yok maceraya veya tariş bilindik marka almak lazım 2 2 Yanıtla
  • İsmail Şişman:
    Halkı düşünüyorsunuz maşallah size hatta kimseye güvenmiyoruz siz gıdaları hazırlayın 1 0 Yanıtla
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