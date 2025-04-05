Pegasus Uçağına Yıldırım İsabet Etti - Son Dakika
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Yaşam

Pegasus Uçağına Yıldırım İsabet Etti

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Sabiha Gökçen-Bodrum seferini yapan Pegasus uçağı, olumsuz hava koşulları nedeniyle Dalaman Havalimanı'na yönlendirildi. Hava şartlarının düzelmesiyle Bodrum'a doğru yola çıkan uçağa bu sefer yıldırım isabet etti. Uçak, yıldırımın isabet etmesine rağmen sorunsuz bir şekilde Bodrum Havalimanı'na iniş yaptı. Teknik ekip, yıldırım isabet eden uçakta inceleme yaparken olumsuz bir duruma rastlanmadığını bildirdi.

05.04.2025 22:27
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Ege bölgesinde etkili olan olumsuz hava koşulları ve Kümülonimbus olarak adlandırılan CB bulutları hava ulaşımını olumsuz etkiliyor.

BODRUM'A İNEMEYİNCE DALAMAN'A YÖNLENDİRİLDİ

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bodrum Milas Havalimanı'na iniş yapamayan Pegasus Havayolları'na ait Sabiha Gökçen- Bodrum seferini gerçekleştiren yolcu uçağı, Dalaman Havalimanı'na yönlendirildi. İnişini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi.

YILDIRIM İSABET ETTİ

Bodrum'daki hava şartlarının düzelmesini bekleyen uçak bir süre sonra Bodrum seferini tamamlamak için Dalaman Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Bu sefer uçağa yıldırım isabet etti. Uçak sorunsuz bir şekilde Bodrum Havalimanı'na inişini tamamladı.

OLUMSUZ BİR DURUMA RASTLANILMADI

Yıldırım isabet eden uçakta teknik ekip inceleme yaparken olumsuz bir duruma rastlanılmadı.

Pegasus Uçağına Yıldırım İsabet Etti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Pegasus Uçağına Yıldırım İsabet Etti - Son Dakika

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