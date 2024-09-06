Polatların tahliye kararına tepkiler çığ gibi: Adaletiniz batsın - Son Dakika
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Yaşam

Polatların tahliye kararına tepkiler çığ gibi: Adaletiniz batsın

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Kara para operasyonuyla gözaltına alınan aralarında Dilan Polat ve Engin Polat'ın da bulunduğu sanıklarının tahliye edilmesi tepkileri beraberinde getirdi. Mustafa Sarıgül ve Fatih Altaylı gibi birçok isim verilen tahliye kararını ağır ifadelerle eleştirdi. Cemal Enginyurt da ''Adaletiniz batsın'' ifadelerini kullandı.

06.09.2024 14:12
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Geçtiğimiz sene kasım ayında örgüt kurma ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanan aralarında Engin Polat'ın da bulunduğu sanıklar hakkında 3 gün süren duruşmanın sonunda tahliye kararı verildi. Karar sosyal medyada geniş yankı uyandırırken tepkiler de beraberinde geldi.

4 TUTUKLU SANIĞA TAHLİYE

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliyesine karar verdi. Mal varlığı üzerinde bulunan tedbirlerin kaldırılması talebinin reddine karar verdi. Sanıklar hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına karar veren mahkeme, imza atma şeklindeki adli kontrolleri kaldırdı.

İşte karara gelen bazı tepkiler...

MUSTAFA SARIGÜL

Polatların tahliye kararına sitem eden Mustafa Sarıgül, "Adalet kimin için çalışıyor çok merak ediyorum. Adalet haklılardan yana mı, güçlülerden yana mı? Adalet sadece zenginler için mi var?" ifadelerini kullandı.

Polatların tahliye kararına tepkiler çığ gibi: Adaletiniz batsın

CEMAL ENGİNYURT

"Türkiye tarihinin en büyük bahis çetesi, dolandırıcılık diyerek 40 yıl ceza iste. İlk mahkemede tahliye ediver, elamanlar çılgınca sevinsin. Can Atalay tutuklu. Murat Ağırel, ölümle tehdit edilsin. Olmayan Adalet seyretsin. Adaletiniz batsın, yazıklar olsun."

Polatların tahliye kararına tepkiler çığ gibi: Adaletiniz batsın

İBRAHİM HASKOLOĞLU

"Türkiye'deki hukuk sistemi, namuslu adamı namussuz yapar."

Polatların tahliye kararına tepkiler çığ gibi: Adaletiniz batsın

MURAT AĞIREL

"Polat davasında tutuklu sanıkların tahliyelerine karar verildi. Tutukluluk halinin devamını isteyen Savcı muhtemelen itiraz edecek. Sanırım sonuç değişmeyecek. Yargılama tutuklu olmadan devam edecek. Ölüyoruz, bitiyoruz, yürüyemiyoruz martavallarının ne kadar boş olduğunu da bugün herkes gördü. Kaldıkları yerden aynı rezilliklerine, utanmazlıklarına devam ediyorlar. Vallahi ,billahi onlar yapmadı miki yaptı" sosu ile hazırlanan uzmanların dahi anlayamadığı MASAK raporları ve mahkemeye sunulan bu iddianame ile tahliye olmamaları aslında şaşırtıcıydı! Tahliye olmaları beraat anlamı taşımıyor elbette. Hatta vergi usul kanunundan muhtemelen ceza alacaklar. Bakın 4 rapor ile tespit edilen hırsızlık ,500 Milyon TL sahte fatura ,170 Milyon TL aile şirketi arasında sahte fatura, 500 Milyon kayıt dışı para… Stoklarda fazla mal var ,olmayan ürünler satılmış ama raporu hazırlayanlar problem görmemiş! Yani böylesi bir resmi rapor dahi hırsızlık var ama yasal hırsızlık dedi! Ticaret ile uğraşıp kuruşun vergisini aksatmadan ödeyen namuslu iş insanları, kümesteki kaz görünen uyurken dahi vergi ödeyen vatandaşlar sizlere sesleniyorum . Usulü öğrendiniz artık."

Polatların tahliye kararına tepkiler çığ gibi: Adaletiniz batsın

FATİH ALTAYLI

"Sürekli Adalet Sarayı yapıyorlar. Zannedersin Adaletin Kralı bizde. Sarayı var ama kralı yok."

Polatların tahliye kararına tepkiler çığ gibi: Adaletiniz batsın
Polatların tahliye kararına tepkiler çığ gibi: Adaletiniz batsın

Mustafa Sarıgül, Cemal Enginyurt, Fatih Altaylı, Sosyal Medya, Engin Polat, Dilan Polat, Hukuk, Yaşam, Altay, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Polatların tahliye kararına tepkiler çığ gibi: Adaletiniz batsın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (50)

  • kerem sevinç: insanlara kötü örnek oluyorlar böyle kararlar verip binlerce sayfa dosya oluşturup içeri aldılar 10 ay sonra tüm iddialar düştü tahliye kararı verdiler ilginç gerçekten. 378 2 Yanıtla
    Abuzer Yavuz: yargıçlar deyişsin 2 0
  • Yunus Ayna: Adalet mi şimdi bu? 360 0 Yanıtla
  • İbrahim Akbulut: Artık herkesin aklında tek bir soru; Acaba bizdemi böyle yapıp 3-5 ay yatıp çıksak? 291 2 Yanıtla
  • muzaffer doğan: Zenginin kağnısı dağdan aşar, fakirin eşeği düz yolda şaşar. paran varsa huzur var ülkemizde herşeyin üstesinden gelebilirsin Kader yani 252 2 Yanıtla
  • Berat Yavuz: adalet sdc kadın ismi 252 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic: abi yemin ederim luvatimda yazacak kelime bulamadim. hani hz omer diyen tyafa ? 211 1 Yanıtla
  • Metin Arslan: Böyle adaletmi olur milyarlarca dolar TL çal dolandır bir yıl dolmadan serbest kal hukuk adalet garibana var zengine yok öylemi olmaz olsun böyle haksız ve adaletsiz karar yine o meşhur atasözü zengin dağdan aşırır fakir düz ovada yolunu şaşırır ah ah hukuk kimin için 200 2 Yanıtla
  • Murat Çevre: Yanlış bir karar insanları kötü yola Teşvik ediyor lar. halbuki ak nah karar verilen ceza örnek olmalıydı 168 0 Yanıtla
  • Çelikk: Vay Be Binalarıdamı Görecektik 143 0 Yanıtla
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