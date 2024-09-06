Polatların tahliye kararına tepkiler çığ gibi: Adaletiniz batsın

Yaşam

Çektiği video ile isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar

Geçtiğimiz sene kasım ayında örgüt kurma ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanan aralarında Engin Polat'ın da bulunduğu sanıklar hakkında 3 gün süren duruşmanın sonunda tahliye kararı verildi. Karar sosyal medyada geniş yankı uyandırırken tepkiler de beraberinde geldi.

4 TUTUKLU SANIĞA TAHLİYE

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliyesine karar verdi. Mal varlığı üzerinde bulunan tedbirlerin kaldırılması talebinin reddine karar verdi. Sanıklar hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına karar veren mahkeme, imza atma şeklindeki adli kontrolleri kaldırdı.

İşte karara gelen bazı tepkiler...

MUSTAFA SARIGÜL

Polatların tahliye kararına sitem eden Mustafa Sarıgül, "Adalet kimin için çalışıyor çok merak ediyorum. Adalet haklılardan yana mı, güçlülerden yana mı? Adalet sadece zenginler için mi var?" ifadelerini kullandı.

CEMAL ENGİNYURT

"Türkiye tarihinin en büyük bahis çetesi, dolandırıcılık diyerek 40 yıl ceza iste. İlk mahkemede tahliye ediver, elamanlar çılgınca sevinsin. Can Atalay tutuklu. Murat Ağırel, ölümle tehdit edilsin. Olmayan Adalet seyretsin. Adaletiniz batsın, yazıklar olsun."

İBRAHİM HASKOLOĞLU

"Türkiye'deki hukuk sistemi, namuslu adamı namussuz yapar."

MURAT AĞIREL

"Polat davasında tutuklu sanıkların tahliyelerine karar verildi. Tutukluluk halinin devamını isteyen Savcı muhtemelen itiraz edecek. Sanırım sonuç değişmeyecek. Yargılama tutuklu olmadan devam edecek. Ölüyoruz, bitiyoruz, yürüyemiyoruz martavallarının ne kadar boş olduğunu da bugün herkes gördü. Kaldıkları yerden aynı rezilliklerine, utanmazlıklarına devam ediyorlar. Vallahi ,billahi onlar yapmadı miki yaptı" sosu ile hazırlanan uzmanların dahi anlayamadığı MASAK raporları ve mahkemeye sunulan bu iddianame ile tahliye olmamaları aslında şaşırtıcıydı! Tahliye olmaları beraat anlamı taşımıyor elbette. Hatta vergi usul kanunundan muhtemelen ceza alacaklar. Bakın 4 rapor ile tespit edilen hırsızlık ,500 Milyon TL sahte fatura ,170 Milyon TL aile şirketi arasında sahte fatura, 500 Milyon kayıt dışı para… Stoklarda fazla mal var ,olmayan ürünler satılmış ama raporu hazırlayanlar problem görmemiş! Yani böylesi bir resmi rapor dahi hırsızlık var ama yasal hırsızlık dedi! Ticaret ile uğraşıp kuruşun vergisini aksatmadan ödeyen namuslu iş insanları, kümesteki kaz görünen uyurken dahi vergi ödeyen vatandaşlar sizlere sesleniyorum . Usulü öğrendiniz artık."

FATİH ALTAYLI

"Sürekli Adalet Sarayı yapıyorlar. Zannedersin Adaletin Kralı bizde. Sarayı var ama kralı yok."