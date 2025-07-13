Samsun'da Sıcak Havalardan Kaçış

SAMSUN'da sıcak havadan bunalanlar parklarda, sahillerde ve cami avlularında serinlemeye çalıştı.

Termometrelerin 29 dereceyi gösterdiği, nemin yüzde 64 olarak ölçüldüğü kentte, tatil gününü değerlendirmek isteyenler, Doğu Park ve Batı Park gibi yeşil alanlarda aileleriyle birlikte piknik yaptı. Atakum sahilinde denize girenler suyun keyfini çıkarırken, kimileri ise cami avlularında ve ağaç gölgelerinde dinlenmeyi tercih etti. Kimileri ise sahillere giderek denize girip serinledi.

Haber: Gökhan İÇKİLLİ - Kamera: Berkay YILDIZ/ SAMSUN,