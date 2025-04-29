Samsun'daki Heyelan ve Altyapı Önlemleri - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Samsun'daki Heyelan ve Altyapı Önlemleri

Samsun\'daki Heyelan ve Altyapı Önlemleri

Prof. Dr. Afşin Ahmet Kaya, Samsun'daki heyelan riskine dikkat çekerek altyapı güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

29.04.2025 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Afet Eğitim ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli Prof. Dr. Afşin Ahmet Kaya, Canik ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği heyelana ilişkin, "Bu yıl bölgede yoğun kar yağdı sonrasında eriyen kar suları ve sürekli devam eden yağışlar, heyelan riskini artırdı. Samsun gibi bölgelerde altyapının güçlendirilmesi, yağmur sularının ve toprak yapısının düzenli kontrol edilmesi gerekiyor" dedi.

Canik ilçesinde meydana gelen heyelanda, Adem Kaya ile kızları Açelya ve Alya yaşamını yitirdi, eşi Çiğdem Kaya ise yaralandı. Heyelanın ardından OMÜ Afet Eğitim ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli Prof. Dr. Afşin Ahmet Kaya, Türkiye'nin bulunduğu coğrafya itibarıyla çok sayıda afet riski barındırdığını söyledi. Prof. Dr. Kaya, "Orman yangınları, sel, heyelan ve deprem gibi olaylar hayatımızın bir gerçeği. Bu yüzden zamanı beklemek yerine, 'Bir afet olursa ne yaparız' sorusuna odaklanmalıyız. Bu konuda en temel yaklaşımımız, riskleri önceden belirlemek ve ona göre tedbirler almak olmalıdır" diye konuştu.

'KARADENİZ, SEL VE HEYELANLA SIK KARŞILAŞMIŞ BİR BÖLGE'

Afet ve heyelanların Samsun'da ciddi bir risk olduğunu ifade eden Prof. Dr. Afşin Ahmet Kaya, "Toprak yapısı ve yoğun yağış nedeniyle heyelan ve sel gibi olaylar sık görülüyor. Bu yıl bölgede yoğun kar yağdı sonrasında eriyen kar suları ve sürekli devam eden yağışlar, heyelan riskini artırdı. Bu nedenle Samsun gibi bölgelerde altyapının güçlendirilmesi, yağmur sularının ve toprak yapısının düzenli kontrol edilmesi gerekiyor. Böylece bölgeyi afetlere karşı daha dirençli hale getirebiliriz. Aksi halde bu tür olaylarla daha sık karşılaşmamız kaçınılmaz olur. Karadeniz Bölgesi, tarihsel olarak sel ve heyelanlarla sık sık karşılaşmış bir bölge. Kastamonu'da yaşanan büyük felaket, bu durumun en çarpıcı örneklerinden biri. Samsun'da da belli dönemlerde sel ve heyelan şehir yaşamını olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla 'Burada afet olmaz' diyemeyiz. Aksine bu riskleri bilerek sürekli izlememiz, riskin arttığı dönemlerde teyakkuzda olmamız ve gerekli uyarıları yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'AFET RİSKLERİNE GÖRE ÖNLEM ALMALIYIZ'

Afetlerin hem Türkiye'nin hem de dünyanın değişmez bir gerçeği olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kaya, "Bu gerçekle yaşayabilmek için risk tabanlı planlar yapmalı, her bölgenin kendi özel afet risklerine göre önlemler almalıyız. Gelişmiş ülkeler, afet risklerini önceden hesaplayarak yapısal tedbirler alıyor. Biz de afetleri iki şekilde önleyebiliriz. Birincisi yapısal tedbirler, sağlam binalar, doğru yerleşim alanları, ikincisi ise yönetsel tedbirler, etkili planlar ve eğitimli kadrolar oluşturmak. Bu konuda özellikle üniversitelerin afet yönetimi, acil yardım, sivil savunma ve itfaiyecilik gibi bölümlerinden mezun olan uzmanları sahada aktif kullanarak çok daha başarılı sonuçlar elde edebiliriz" dedi.

FOTOGRAFLI

Kaynak: DHA

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ahmet Kaya, Samsun, Sağlık, Yaşam, Canik, Afşin, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Samsun'daki Heyelan ve Altyapı Önlemleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arizona Meclisi Bitcoin rezerv planını onayladı Arizona Meclisi Bitcoin rezerv planını onayladı
Rıza Çalımbay’dan Galatasaray maçı açıklaması: Puan almalıyız Rıza Çalımbay'dan Galatasaray maçı açıklaması: Puan almalıyız
Katil koca cinayeti böyle savundu: Namusumu temizledim Katil koca cinayeti böyle savundu: Namusumu temizledim
Bahçeli’den İBB’ye “kaçak toplantı“ tepkisi: Belediye yönetimi kokuşmuştur Bahçeli'den İBB'ye "kaçak toplantı" tepkisi: Belediye yönetimi kokuşmuştur
Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaştı Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaştı
Halı saha maçından sonra fenalaşan astsubay hayatını kaybetti Halı saha maçından sonra fenalaşan astsubay hayatını kaybetti
Bir dönemin çocuk yıldızı Küçük İbo’nun son hali yankı uyandırdı Bir dönemin çocuk yıldızı Küçük İbo'nun son hali yankı uyandırdı
Süper Lig’de nisan ayının seyirci ortalamaları belli oldu Süper Lig'de nisan ayının seyirci ortalamaları belli oldu
Milyonluk hediyeye Dilan Polat’ın yorumu damga vurdu: İyi korkmuyorsun maşallah Milyonluk hediyeye Dilan Polat'ın yorumu damga vurdu: İyi korkmuyorsun maşallah
Devlet Bahçeli’den ’İstanbul’u terk edin’ diyen Celal Şengör’e ağır sözler Devlet Bahçeli'den 'İstanbul'u terk edin' diyen Celal Şengör'e ağır sözler
Yeşilçam’ın emektar ismi Meral Kurtuluş hayatını kaybetti Yeşilçam'ın emektar ismi Meral Kurtuluş hayatını kaybetti

10:15
Güney Kore: Rusya’daki 15 bin Kuzey Kore askerinin 600’ü öldürüldü
Güney Kore: Rusya'daki 15 bin Kuzey Kore askerinin 600'ü öldürüldü
09:49
Pervin Buldan üzüntüden çöktü
Pervin Buldan üzüntüden çöktü
09:20
Borsa İstanbul operasyonu: 15 kişi hakkında gözaltı kararı
Borsa İstanbul operasyonu: 15 kişi hakkında gözaltı kararı
08:02
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
06:49
İBB’ye 2. dalga operasyonu Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
16:35
Emre Belözoğlu’ndan Süper Lig şampiyonluk tahmini
Emre Belözoğlu'ndan Süper Lig şampiyonluk tahmini
16:20
Fenomen Mükremin Gezgin hakkında ’Müstehcenlik’ suçundan ev hapsi kararı
Fenomen Mükremin Gezgin hakkında 'Müstehcenlik' suçundan ev hapsi kararı
15:49
Teklif gelirse bir saniye durmaz Osimhen’in oynamak istediği takımı duyurdular
Teklif gelirse bir saniye durmaz! Osimhen'in oynamak istediği takımı duyurdular
14:54
Tebliğciler gece kulübünde Sahneye çıkıp vaaz verdiler
Tebliğciler gece kulübünde! Sahneye çıkıp vaaz verdiler
14:49
Beykoz Belediyesi soruşturmasında şok ifade: İmamoğlu kumpas kurdu
Beykoz Belediyesi soruşturmasında şok ifade: İmamoğlu kumpas kurdu
14:42
DEM Partili Hatimoğulları’ndan bir ’’Bahçeli’’ gafı daha
DEM Partili Hatimoğulları'ndan bir ''Bahçeli'' gafı daha
14:38
Dünyaca ünlü eski sol bek, MMA dövüşçüsü oluyor
Dünyaca ünlü eski sol bek, MMA dövüşçüsü oluyor
14:19
Silah arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulan başçavuş şehit oldu
Silah arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulan başçavuş şehit oldu
14:17
Ali Koç, küçücük kızı omzuna alıp açık artırmaya çıktı
Ali Koç, küçücük kızı omzuna alıp açık artırmaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2025 10:30:25. #7.11#
SON DAKİKA: Samsun'daki Heyelan ve Altyapı Önlemleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.