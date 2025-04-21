Sason'da Ters Lale Ziyareti - Son Dakika
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Yaşam

Sason'da Ters Lale Ziyareti

Sason\'da Ters Lale Ziyareti

Sason'daki ters laleleri görmek için her yıl binlerce doğasever bölgeye akın ediyor.

21.04.2025 12:20
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BATMAN'ın Sason ilçesinin yüksek kesimlerde yetişen ve doğada en fazla 1 ay canlı kalabilen ters laleleri görmek için her yıl binlerce kişi bölgeye geliyor.

Sason ilçesinin yüksek ve dağlık kesimlerinde doğal olarak yetişen, doğada en fazla 1 ay canlı kalabilen ters laleleri, her yıl binlerce kişi kafileler halinde görmeye geliyor. Halk arasında 'Ağlayan gelin' ve 'Hüzün çiçeği' olarak da bilinen ters laleleri görmeye gelenler için bölgede Sason Kaymakamlığı tarafından görevlendirilen sağlık ve jandarma ekipleri bekletiliyor. Bölgeye gelen doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, uzun bir yürüyüşün ardından ters lalelerin olduğu bölgeye geçiyor.

'MÜKEMMEL BİR ORTAM'

Ters laleleri gördükleri için çok mutlu olduklarını ifade eden eğitim koordinatörü Habip Yenidoğan, "Bugün öğretmen ve doktor arkadaşlarla birlikte bu doğa harikası olan ters laleleri görmeye geldik. Buraya geldiğimizden dolayı gerçekten çok mutluyuz. Biraz yürüyüş yaptık ama buna fazlasıyla değdiğini düşünüyorum. Endemik bir bitki. Bunun yanında çocuklarımızla birlikte de uçurtmalarımızı getirdik, pikniğimizi yaptık. Ardından çevremizi temiz tutmak adına getirdiğimiz bütün çöpleri toplayarak, hepsini çöp kutusuna atıp, o şekilde geri gideceğiz. Doğası, ortamı, ters laleleriyle mükemmel bir ortam var. O yüzden herkesi buraya bekleriz. Gelip görmelerini isteriz bu endemik bitkileri" dedi.

'LÜTFEN TERS LALELERİ KOPARMAYIN'

Ters lalelerin sadece yüksek kesimlerde yetiştiğini söyleyen Aydınlık köyünden Kenan Ökten, "İlkbaharda genelde nisanın sonlarıyla, mayısın ilk 15 günü arasında burada çevre illerden çok sayıda ziyaretçi alıyoruz. Bir sürü insan her yıl buraya ziyarete geliyor. Gelen ziyaretçilerden çok önemli bir istirhamımız var; lütfen buradaki ters laleleri koparmayın. Çünkü bu ters lalelerin yetişme alanları sadece dağların yüksek kesimleri. 1500 rakım üstü ve iklimin uygun olması lazım. Eğer buradan koparıp, eve götürüp bahçede ekeyim, orada göreyim derlerse bile orada yetişme şansı yok. Ters laleler açıldığı zaman etrafa çok güzel bir koku yayıyor. Çok güzel bir doğa manzarası yayıyor. İnsanlar, buraya sırf o doğal güzelliği görmek için geliyorlar. Bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Endemik bir bitkimizdir. Ters lalelerin ömrü en fazla 1 aydır" diye konuştu.

'TELEFONDAN UZAK EĞLENCELİ BİR GÜN GEÇİRDİK'

Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Demet Orhan Başer de "Bugün Batman'da görev yapan doktor arkadaşlarımız ve aileleriyle Sason'un Şilek Yaylası'na endemik ters laleleri görmeye geldik. Çocuklarımızla doğanın içinde bir gün geçirmeye geldik. KAHEV olarak gezilerimizin gelirlerini eğitime destek vermek için değerlendiriyoruz. Bu doğal ortamda çocuklarımızla bir gün boyunca tabletten, telefondan uzak eğlenceli bir gün geçirdik. Herkesi de nisan ayında Sason'a bu endemik ters laleleri görmeye davet ediyorum" dedi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Sason'da Ters Lale Ziyareti - Son Dakika

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