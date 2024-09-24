Siirt\'te Yaban Keçilerine Görüntü

Yaşam

SİİRT'te, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan yaban keçileri sürü halinde görüntülendi.

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) yayımladığı nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde yer alan yaban keçileri, Siirt'te farklı tarihlerde gece ve gündüz görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaydedilen görüntülerde bir dağ keçisi, gece saatlerinde yolun karşısına zıplayarak geçip gözden kayboldu. Gündüz kaydedilen görüntülerde ise yamaçlarda gezinen keçiler, bir süre sonra gözden kayboldu.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,