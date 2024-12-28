Tebliğciler yine pavyonda! Bu kez "hesap" üzerinden ikna etmeye çalıştılar - Son Dakika
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Yaşam

Tebliğciler yine pavyonda! Bu kez "hesap" üzerinden ikna etmeye çalıştılar

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Aydın'da bir pavyona giden tebliğci, eğlenmeye gelenlere nasihat vererek, "Düşünsenize masada hesap geliyor 100-200 bin lira. Ödemesi ne kadar zor değil mi? 3-5 saatlik bir eğlencenin hesabı böyle pahalıysa ya 70 senelik bir hayatın hesabı nasıl olur?" dedi.

28.12.2024 15:44
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Halka açık çeşitli alanlarda faaliyet gösteren ve dini öğütlerde bulunan tebliğciler soluğu yine pavyonda aldı. Aydın'da bir pavyona giden tebliğci, sahneye çıkarak mikrofonu eline aldı.

"EĞLENCENİN HESABI BÖYLE PAHALIYSA 70 SENENİN HESABI?"

Mekana eğlenmeye gelenlere nasihatler veren tebliğci, bu kez "hesap" üzerinden vatandaşları ikna etmeye çalıştı. Tebliğci sahnede şu ifadeleri kullandı:

"Dünya hayatında yiyip, içip, eğlenebiliriz. Gezeriz, tozarız ama bir gün bunun faturası hepimize ağır gelebilir. Bu yüzden Allah diyor ki, 'Kullarım ölmeden önce bana dönün. Azap size gelmeden, hesap size gelmeden.' Düşünsenize masada hesap geliyor 100-200 bin lira. Ödemesi ne kadar zor değil mi? Hesap gelince 'Ne kadar pahalı' diyoruz. Peki 70 senenin hesabı? 3-5 saatlik bir eğlencenin hesabı böyle pahalıysa ya 70 senelik bir hayatın hesabı nasıl olur? Allah hesabınızı kolay eylesin."

Tebliğciler yine pavyonda! Bu kez "hesap" üzerinden ikna etmeye çalıştılar

Tebliğciler, Güncel, Yaşam, Aydın, Dini, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Tebliğciler yine pavyonda! Bu kez 'hesap' üzerinden ikna etmeye çalıştılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (43)

  • Ramazan Sarac:
    Ne var bunda adamlar güzel güzel izah ediyorlar alan alır almayan öbür tarafta hesabını verir bu kadar basit 381 76 Yanıtla
    ökkeş Kalem:
    Camiye gidip alkole davet etsem olur mu ? 3 17
  • Mehmet Yılmaz:
    niye içeri alıyorlar bunları kim bunlar ya Allah dan başkası hesap soraramaz 86 356 Yanıtla
    Nuri null:
    Hesap sorulmuyor dinin dogrularını nasihat ediyorlar. 20 2
    Volkan KILIÇ:
    burda hesap soran yok ki kral anlayana nasihat var sadece o da anlayana 16 1
    cuneyt Derse:
    hesap sor muyor izah ediyor niye içiyonuz niye geliyor sunuz bunun hesabını ver demiyor 13 2
    ahmet bayrak:
    Tabii ki Allah'tan başkası hesap soramaz ama hesap sorma değil bu.. Tebliğ.. Uyarı...hesap sorma işi bu kadar hafif olmaz. Allahını nasıl hesap soracağını araştırın. İdrak edebilsen bu adamların ayaklarına yapışır Allah razı olsun sizden der. 10 1
    MEZARCI BS:
    o da onu anlatmaya çalışıyor zaten Allaha hesap vereceksin ömrünü boş işlere harcama fiyor 8 2
  • ferhat eser:
    TEK YOL ŞERİAT 273 130 Yanıtla
  • Kenan Baybars:
    Allah razı olsun abi 272 59 Yanıtla
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