BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, 'ağlayan gelin' veya 'hüzün çiçeği' olarak bilinen, koruma altındaki ters laleler, çiçek açtı. Yaklaşık 1 aylık ömürleriyle ilkbaharı müjdeleyen ters lalelerin bulunduğu alanlar, doğaseverlerin uğrak yeri oldu.

Karlıova ilçesinde, halk arasında 'ağlayan gelin' ve 'hüzün çiçeği' olarak bilinen ve ilkbahar mevsimini müjdeleyen koruma altındaki ters laleler, çiçek açtı. Bu yıl nisanın sonlarında çiçek açan ve yaklaşık 1 aylık ömürleri olan ters lalelerin çıktığı alanlardan Boncukgöze köyü kırsalı, doğaseverlerin ilgisini topladı. Bölgeye fotoğraf çekmeye gelenler, ters laleleri ve yörenin güzelliklerini, herkesin görmesini istediklerini söyledi.