İstanbul\'da yeni yıl havai fişeklerle karşılandı

Yaşam

Yeni yılın ilk dakikalarında Ortaköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde havai fişekli kutlama dron ile havadan görüntülendi.

HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ GÖRSEL ŞÖLEN YAŞATTI

Yeni yılın ilk dakikalarında İstanbul semaları havai fişeklerle renkli görüntülere sahne oldu. 2024'e girildiği ilk dakikalarda Ortaköy sahilinde ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde havai fişek gösterisi görsel şölen yaşatırken, o anlar dron ile havadan görüntülendi.