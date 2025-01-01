İstanbul'da yeni yıl havai fişeklerle karşılandı - Son Dakika
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Yaşam

İstanbul'da yeni yıl havai fişeklerle karşılandı

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Yeni yılın ilk dakikalarında İstanbul semaları havai fişeklerle renklendi. 2024'e girildiği ilk dakikalarda Ortaköy sahilinde ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen havai fişek gösterisi, görsel bir şölen sundu.

01.01.2025 00:11
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Yeni yılın ilk dakikalarında Ortaköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde havai fişekli kutlama dron ile havadan görüntülendi.

HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ GÖRSEL ŞÖLEN YAŞATTI

    Yeni yılın ilk dakikalarında İstanbul semaları havai fişeklerle renkli görüntülere sahne oldu. 2024'e girildiği ilk dakikalarda Ortaköy sahilinde ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde havai fişek gösterisi görsel şölen yaşatırken, o anlar dron ile havadan görüntülendi.

    İstanbul'da yeni yıl havai fişeklerle karşılandı
    İstanbul'da yeni yıl havai fişeklerle karşılandı
    İstanbul'da yeni yıl havai fişeklerle karşılandı
    İstanbul\'da yeni yıl havai fişeklerle karşılandı
    Kaynak: İHA

    İstanbul, Ortaköy, Kültür, Yaşam, Dünya, Şölen, Son Dakika

    Son Dakika Yaşam İstanbul'da yeni yıl havai fişeklerle karşılandı - Son Dakika

    Sizin düşünceleriniz neler ?

      Yorumlar (9)

    • BAYKUŞ:
      rabbim 2025 hayırle eylesin vatana millete. 21 3 Yanıtla
    • Serkan Yalçın:
      öncelikle malum şahısın vefatı ve mutlu yıllar dilerim 9 11 Yanıtla
      Şbn Şbn:
      Anana kim vuracak sonra 2 1
      Çelikk:
      O Analı Gelmiş 1 1
    • Çelikk:
      2025 yılı Sağlıklı Ve Huzurlu mutlu yıllar dilerim.. 15 2 Yanıtla
    • Atilla Avan:
      2025 yılı hayırlı olsun inşallah sağlık ve mutluluklar dilerim. 11 0 Yanıtla
    • Mahir Lale:
      Günahtır günah 6 4 Yanıtla
    • Şbn Şbn:
      Eko yine parayı boş işlere harcadı 1 4 Yanıtla
    • Çelikk:
      Darısı Başımıza Olsun Mahluk 4 1 Yanıtla
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