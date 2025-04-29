1.5 yıldır kafasının içinde patlamaya hazır bir bombayla yaşıyor - Son Dakika
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Yaşam

1.5 yıldır kafasının içinde patlamaya hazır bir bombayla yaşıyor

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Batman'da 18 yaşındaki genç 1.5 yıl önce başına isabet eden ve riskli bölgede olduğu için doktorların çıkaramadığı yorgun mermiyle yaşıyor. Fizik tedavi sürecinin ardından normal hayatına dönen ancak sağ elinde sorun yaşayan genç, "Kafamda bir mermi ile ölüm korkusu yaşıyorum. Sürekli bir tedirginlik içerisindeyim. Hayatımı karartan kurşunu sıkanların yakalanmasını istiyorum" dedi.

29.04.2025 11:22
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Batman'da Bahçelievler Mahallesi 1624. Sokak'ta 5 Kasım 2023'te arkadaşları ve ağabeyiyle maça gitmek için evden çıkan Yusuf Emre Özbek (18), topluca fotoğraf çektirdikten sonra hemen yere yığıldı. Hastaneye götürülen Yusuf'un çekilen röntgeninde, başında mermi çekirdeği olduğu tespit edildi. 4 gün yoğun bakım, 4 gün de serviste tedavi gören Yusuf'un başındaki mermi için doktorlar, riskli bölgede olduğu gerekçesiyle müdahale etmedi. Düzenli olarak kontrol edilen Yusuf'ta konuşma güçlüğü ve sağ el ve parmaklarında zayıflık belirtileri ortaya çıkınca, fizik tedavi süreci başladı.

1.5 yıldır kafasının içinde patlamaya hazır bir bombayla yaşıyor

"SAĞ ELİMİ KULLANMAKTA ZORLANIYORUM"

Halen sağ elini kullanmakta ve parmaklarımı oynatmakta zorlanan Yusuf, "Hastanede başıma yorgun mermi isabet ettiği tespit edildi. Mermi riskli bir yerde olduğu için doktorlar çıkarılamayacağını söylediler. O andan itibaren benim için çok zorlu bir süreç başladı. Ellerimi hareket ettirmekte, yürümekte ve konuşmakta zorluk çekiyordum. 1.5 yıl boyunca yoğun bir fizik tedavi dönemin oldu. Bu süre sonunda bazı iyileşmeler oldu ama hala sağ elimi kullanmakta özellikle de parmaklarımı oynatmakta zorlanıyorum. Şu anda okuluma ve sosyal hayatıma dönebildim" dedi.

1.5 yıldır kafasının içinde patlamaya hazır bir bombayla yaşıyor

"ÖLÜM KORKUSU YAŞIYORUM"

Ölüm korkusu yaşadığını belirten Yusuf, "Kafamda bir mermi ile yaşadığım için ölüm korkusu yaşıyorum. Sürekli bir tedirginlik içerisindeyim. Bu 1.5 yıl boyunca ailem ve arkadaşlarım bana çok destek oldular. Onlar da benim kadar çabaladı. Buradan vatandaşlarımıza bir uyarıda bulunmak istiyorum. Lütfen rastgele havaya ateş açmayın. Rastgele sıkılan bir kurşun başkasının hayatını karartabilir. Benim hayatımı karartan kurşunu sıkanların yakalanmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

1.5 yıldır kafasının içinde patlamaya hazır bir bombayla yaşıyor

"SIKACAĞINIZ BİR KURŞUN BAŞKASININ HAYATINI KARARTABİLİR"

Bayram Özbek (49) ise "Oğlum kafasında 1,5 yıldır yorgun mermi ile yaşıyor. Biz 1.5 yıldır çok zorluk çekiyoruz. Doktorlar kurşunun riskli yerde olduğu için çıkarılamayacağını söylediler. Yusuf'u tekrar ayağa kaldırmak için çok uğraştık. Arkadaşları, çevremiz, eş dost olsun hepsi yardımcı oldular çok şükür. Rastgele havaya kurşun sıkmayın. Sizin sıkacağınız bir kurşun bir insanın hayatını karartabilir. Mesela oğlumu, 1.5 yıldır fizik tedaviye götürüyoruz. Onu sosyal hayata kazandırmaya çalışıyoruz. Sonuçta oğlumun kafasında yorgun mermi var. Ölüm korkusu yaşıyoruz. Her an oğluma bir şey olacak korkusu ile yaşıyorum. Bana bu korkuyu yaşatmaya kimsenin hakkı yoktu. Biz buna sebep olanların yakalanmasını, adalete teslim edilmesini istiyoruz. Oğlum eskiye göre çok çok daha iyi. Sağ elinde hafif problemler var, onları da inşallah en kısa zamanda atlatacak. Oğlum şu an yorgun mermi ile yaşayacak, müdahale edilemeyecek. Yani ileride bakılacak, müdahale edilebilecek durum varsa ancak o durumda çıkarılacak" diye konuştu.

1.5 yıldır kafasının içinde patlamaya hazır bir bombayla yaşıyor
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Yusuf Emre, Güvenlik, 3-sayfa, Batman, Sağlık, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 1.5 yıldır kafasının içinde patlamaya hazır bir bombayla yaşıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Serkan1!:
    aslanım Allah yar ver yardımcın olsun rabbim seni ailene bağışlasın. 11 0 Yanıtla
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