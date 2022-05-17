100 öğrenciye gıda güvenliği anlatıldı - Son Dakika
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100 öğrenciye gıda güvenliği anlatıldı

17.05.2022 10:47
100 öğrenciye gıda güvenliği anlatıldı

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından "Okullarda Gıda Güvenilirliği ve Gıdanı Koru" konusunda 100 öğrenciye bilgilendirme yapıldı.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından "Okullarda Gıda Güvenilirliği ve Gıdanı Koru" konusunda 100 öğrenciye bilgilendirme yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın stratejik planında yer alan "Okullarda Gıda Güvenilirliğine Yönelik Uygulamaları Genişletmek hedefi doğrultasında, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'nün tarafından Afyonkarahisar'da çalışma başlatıldı. Çalışma çerçevesinde veteriner hizmetleri, bitki sağlığı ve yem kanunu çerçevesinde üretimden tüketime doğal kaynakların ve insan sağlığının korunması ve farkındalık oluşturmak amacıyla Afyonkarahisar Fen Lisesinde "Okullarda Gıda Güvenilirliği ve Gıdanı Koru" konularında 100 öğrenciye bilgilendirme yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

100 öğrenciye gıda güvenliği anlatıldı
100 öğrenciye gıda güvenliği anlatıldı
100 öğrenciye gıda güvenliği anlatıldı

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Kaynak: İHA

Karahisar, Tarım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 100 öğrenciye gıda güvenliği anlatıldı - Son Dakika


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