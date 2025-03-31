116 Yıllık Geleneğe Bayram İkramı - Son Dakika
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116 Yıllık Geleneğe Bayram İkramı

116 Yıllık Geleneğe Bayram İkramı

Hendek'te 116 yıllık gelenekle 12 bin kişiye keşkek ikram edildi, bayram coşkusu yaşandı.

31.03.2025 13:39
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Sakarya'nın Hendek ilçesi Dikmen Mahallesi'nde geleneksel toplu bayramlaşmanın ardından yaklaşık 12 bin kişiye ikram edildi.

Hendek ilçesi Dikmen Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar 116 yıldır süregelen geleneklerini bu bayramda da bozmadı. Kazanlarda sabahın ilk saatlerinde pişirilmeye başlatılan keşkekler, toplu bayramlaşmanın ardından yaklaşık 12 bin kişiye ikram edildi. Geleneği diğer nesillere de aktarmak istediklerini ifade eden Dikmen Köyü Dernek Başkanı Nihat Günbatı, "Bu adet atalarımızdan bize kaldı. 116 yıldır da bu kültürü yaşatıyoruz. Bayramı şenlik halinde kutluyoruz. Keşkeğimizi de yapıyoruz ve ona da oldukça talep var. Hava durumunun kötü olmasına rağmen köyümüzün merkezi oldukça kalabalık. Binlerce vatandaş her bayram köyüne gelir, büyüklerinin ellerini öper ve mezarlık ziyaretlerini yapar. Bu geleneğimizi yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

"32 kazan keşkek yaptık"

Gelenek hakkında bilgi veren Enes Açıkdeniz, "Yaklaşık 116 yıldır devam ettiriyoruz geleneğimizi. Keşkekler şu anda kazanlarda kaynıyor. Bu bayramda da geleneğimizi sürdüreceğiz ve toplu bayramlaşmanın ardından katılanlara ikram edeceğiz. 850 kilogram et ve 600 kilograma yakın buğday ile 32 kazan keşkek yaptık. Keşkeği yaklaşık 12 bin kişiye ikram edeceğiz" diye konuştu.

"Geleneğimizi sürdürüyor, gelecek nesillere aktarmak istiyoruz"

Etkinliğe katılan Tanzer Pelin, "Caminin önünde toplu bayramlaşma töreninin ardından bin bir zahmetle yapılan keşkeğimiz vatandaşlara ikram ediliyor. Çok güzel bir gelenek. Yıllar önce büyüklerimiz başlatmış bu geleneği ve biz de devam ettirmeye çalışıyoruz. Çocuklarımızın bu geleneği devam ettirmesi için de çabalıyoruz" dedi. Melek Açıklık ise, "Bayramların önemi ve değeri bizler için çok büyük. Akrabalar, eş dost birbirimizi görüyor hasret gideriyoruz. Hem de burada olduğu gibi kendi geleneklerimizi sürdürüyoruz. Bu geleneğimizi de gelecek nesillere aktarmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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