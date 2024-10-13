13 polisin şehit edildiği terör saldırısı ile ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'sine 13 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

13 polisin şehit edildiği terör saldırısı ile ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'sine 13 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

Geniş Video İzle

13 polisin şehit edildiği terör saldırısı ile ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'sine 13 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi Iğdır'da 9 yıl önce Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 5'i hakkında yurtdışı çıkış yasağı...

13.10.2024 01:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

13 polisin şehit edildiği terör saldırısı ile ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'sine 13 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

IĞDIR - Iğdır'da 9 yıl önce Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 5'i hakkında yurtdışı çıkış yasağı ile adli kontrol kararı verilirken, M.S. ve Ü.E. 13 kez ağırlaştırılmış müebbet istenirken, S.A. ise yardım ve yataklıktan yargılanacak.

Iğdır'da 9 yıl önce Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırının aydınlatılması için genişletilen soruşturma işlemleri kapsamında; Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında patlayıcı yapımında kullanılan 5 ton gübreyi temin ettiği ileri sürülen DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da bulunduğu 8 kişi bugün adliyeye sevk edildi. Gece saatlerine kadar süren yargılama sonucunda 8 kişiden 5'i hakkında ise yurtdışı çıkış yasağı ile adli kontrol kararı verildi. DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk ve Ü.E. 13 kez ağırlaştırılmış müebbet istenirken, S.A. ise yardım ve yataklıktan yargılanacak. Tutuklular önce hastaneye daha sonra cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Yerel, Iğdır, Terör, Son Dakika

Son Dakika Yerel 13 polisin şehit edildiği terör saldırısı ile ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'sine 13 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika


00:45 İstanbul’da korkunç olay: Ellerini, ayaklarını, ağzını bağlayıp göl kenarına bırakmışlar İstanbul'da korkunç olay: Ellerini, ayaklarını, ağzını bağlayıp göl kenarına bırakmışlar
23:24 Kadın kılığında pazara gelip, eteğin altına sakladığı silahı peş peşe ateşledi Kadın kılığında pazara gelip, eteğin altına sakladığı silahı peş peşe ateşledi
22:42 Oyuncak ve bisiklete vergi geliyor mu Kafa karıştıran maddeyle ilgili net açıklama Oyuncak ve bisiklete vergi geliyor mu? Kafa karıştıran maddeyle ilgili net açıklama
22:12 ’3. madde değiştirilsin’ dedi tepkiler art arda geldi: Bu devlet yıkılırsa hepimiz altında kalırız '3. madde değiştirilsin' dedi tepkiler art arda geldi: Bu devlet yıkılırsa hepimiz altında kalırız
20:41 Sağanak ve fırtına dakikalar içinde etkili oldu, çatılar uçtu, minareler devrildi Sağanak ve fırtına dakikalar içinde etkili oldu, çatılar uçtu, minareler devrildi
10:35 LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı
10:27 DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli’nin elini havada bıraktı DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli'nin elini havada bıraktı
10:20 Kadın Cinayetlerine bir tepkide Fahriye Evcen’den: Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor Kadın Cinayetlerine bir tepkide Fahriye Evcen'den: Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor
10:07 Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü
10:02 Arda Güler’in Karadağ maçındaki çalımı Ancelotti’nin başını yaktı Arda Güler'in Karadağ maçındaki çalımı Ancelotti'nin başını yaktı
09:56 Altın yatırımcısı bu haftaki fiyatlamalardan tatmin olmadı Altın yatırımcısı bu haftaki fiyatlamalardan tatmin olmadı
09:40 Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var
09:36 Olaylı yayınla ilgili Songül Karlı ve Uğur Aslan’ı zora sokacak iddia Olaylı yayınla ilgili Songül Karlı ve Uğur Aslan'ı zora sokacak iddia
09:27 Ankara siyasetinin konuştuğu evlilik Turgut Altınok’a gayrimenkul zengini damat Ankara siyasetinin konuştuğu evlilik! Turgut Altınok'a gayrimenkul zengini damat
09:17 Ağustos Ayında Türkiye’ye 497 Milyon Dolarlık Uluslararası Yatırım Gerçekleşti Ağustos Ayında Türkiye'ye 497 Milyon Dolarlık Uluslararası Yatırım Gerçekleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2024 01:56:20. #1.13#
SON DAKİKA: 13 polisin şehit edildiği terör saldırısı ile ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'sine 13 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.