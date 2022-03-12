14 Mart Tıp bayramı - Son Dakika
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14 Mart Tıp bayramı

12.03.2022 09:14
14 Mart Tıp bayramı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, "İnsan sağlığı için her zaman ön saflarda yer alan tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı kutlu olsun" dedi.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, "İnsan sağlığı için her zaman ön saflarda yer alan tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı kutlu olsun" dedi.

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Prof. Dr. Dağlı, köklü bir geçmişe sahip hekimlik mesleğinin, eğitiminden icrasına kadar büyük bir çaba, fedakarlık ve hayat boyu kendini yenileme gerektirdiğini kaydetti.

"Tarihinde pek çok alanda olduğu gibi tıp alanında da dünyada söz sahibi olan bilim insanları yetiştirmiş bir milletin evlatları olmanın verdiği gurur ve yüklediği sorumluluk bilinciyle hareket etmeliyiz" diyen Prof. Dr. Dağlı, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Sağlık çalışanları doğumdan ölüme kadar 7 gün 24 saat hayatımızın her anında yaşamımızı kolaylaştırmak ve iyileştirmek için var güçleriyle çalışmaktadır. Pandemi süreci, büyük bir özveriyle görevlerinin başında olan sağlık çalışanlarının yüklerinin ne kadar ağır ve önemli olduğunu defalarca gözler önüne serdi.

Yaşadığımız sürece sağlık çalışanlarına her an ihtiyacımız olabileceğini düşünerek hareket etmeli, sağlıkta şiddete dur demeliyiz. SANKO Üniversitesi olarak, milletimize ve tüm insanlığa sağlık alanında katkı sağlamak ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün akıl ve bilim rehberliğinde aydınlattığı bu yolda sağlık profesyonelleri yetiştirmek üzere emin adımlarla yürüyoruz."

Prof. Dr. Dağlı, "Fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarının ve sağlık profesyoneli olmak için var güçleriyle çalışan öğrencilerimizin 14 Mart Tıp Bayramını kutluyor, başarılar diliyorum" diyerek mesajını sonlandırdı. - GAZİANTEP

YORUMLAR
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Tıp Bayramı, 14 Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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