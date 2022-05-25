14 yaşında 130 kilo - Son Dakika
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14 yaşında 130 kilo

25.05.2022 00:58
14 yaşında 130 kilo

Kahramanmaraş'ta 14 yaşında 130 kiloya ulaşan Teyfik Yıldız, zayıflamak istiyor.

Kahramanmaraş'ta 14 yaşında 130 kiloya ulaşan Teyfik Yıldız, zayıflamak istiyor.

Türkoğlu ilçesine bağlı Yeşilyöre Mahallesinde yaşayan Teyfik Yıldız'ın en büyük hayali fazla kilolarından kurtulup tekrar okuluna gitmek.

Kilolarından dolayı arkadaşları tarafından alay konusu olduğunu söyleyen Yıldız, "14 yaşındayım ve artık kıyafetlerim olmuyor. Arkadaşlarım benimle dalga geçiyor. Bu yüzden okula gitmek istemiyordum. Okulda da alay konusuydum ve hep dışlanıyordum. Ben zayıflamak istiyorum. Doktor abilerimden, ablalarımdan destek istiyorum. Acı yemekleri çok fazla yiyorum ve oda yemek yeme hislerimi fazlalaştırıyor. Okulumu bıraktığım için işe gitmek istiyorum ama işe bile kimse almıyor. Şuan 130 kiloyum ve 80 kiloya düşmek istiyorum. 14 yaşındayım ama adam vazifesini görüyorum, büyük adamlar gibi giyiniyorum. Kıyafet bulmakta zorlanıyorum. Herkes benimle çok kiloluyum diye dalga geçiyor ve o yüzden evden dışarı çıkmak istemiyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 14 yaşında 130 kilo - Son Dakika


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