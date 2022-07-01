1789 yılından bu yana uygulanan gelenek şaşırttı! Belediye Başkanı timsahla evlendi - Son Dakika
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1789 yılından bu yana uygulanan gelenek şaşırttı! Belediye Başkanı timsahla evlendi

01.07.2022 21:16

Meksika'nın Oaxaca eyaletinde yer alan San Pedro Huamelula kasabasında 1789 yılından bu yana devam eden gelenek şaşırttı. Bu kapsamda Belediye Başkanı Victor Hugo Sosa Garcia, bir timsahla evlendi. Timsaha gelinlik giydirilirken, düğüne de yerli halk yoğun ilgi gösterdi.

Meksika'nın Oaxaca eyaletinde yer alan San Pedro Huamelula kasabasının Belediye Başkanı Victor Hugo Sosa Garcia, dün düzenlenen törenle "Prenses Alicia Rubi" adlı timsahla evlendi. Meksika'daki yerli halkla ait bir gelenek olarak gerçekleştirilen düğüne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bu gelenek 1789 yılından bu yana uygulanıyor! Meksika'da belediye başkanı timsahla evlendi

TİMSAHA GELİNLİK GİYDİRDİLER

Müzik ve danslar eşliğinde düzenlenen törende timsah Prenses Alicia Rubi'ye beyaz gelinlik giydirildi. Yerli halktan ileri gelen biri tarafından kıyılan nikahta timsahı eşi olarak kabul edip etmediğinin sorulması üzerine Garcia, "Güzel olmasının yanı sıra, halkımızın refahını isteyen biriyle evlenmek beni çok mutlu ediyor" sözlerini kullandı.

Bu gelenek 1789 yılından bu yana uygulanıyor! Meksika'da belediye başkanı timsahla evlendi

1789 YILINDAN BU YANA UYGULANAN BİR GELENEK

San Pedro Huamelula kasabasında 1789 yılından bu yana gerçekleştirilen geleneğe göre yerli halkın lideri, küçük prenses olarak adlandırılan ve kutsal olarak kabul edilen bir cins timsah ile evlendiriliyor. Yerli halk, bu gelenek sayesinde bolluk ve refaha kavuşacaklarına inanıyor.

Bu gelenek 1789 yılından bu yana uygulanıyor! Meksika'da belediye başkanı timsahla evlendi
Bu gelenek 1789 yılından bu yana uygulanıyor! Meksika'da belediye başkanı timsahla evlendi
Bu gelenek 1789 yılından bu yana uygulanıyor! Meksika'da belediye başkanı timsahla evlendi
YORUMLAR
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Bir Meksika geleneği: Yavru timsahla evlenen belediye başkanı, timsahın duvağını kaldırıp alnından öptü Bir Meksika geleneği: Yavru timsahla evlenen belediye başkanı, timsahın duvağını kaldırıp alnından öptü Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 1789 yılından bu yana uygulanan gelenek şaşırttı! Belediye Başkanı timsahla evlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 1789 yılından bu yana uygulanan gelenek şaşırttı! Belediye Başkanı timsahla evlendi - Son Dakika
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