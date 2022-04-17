2022 Yahyalı'da istihdam yılı olacak - Son Dakika
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2022 Yahyalı'da istihdam yılı olacak

17.04.2022 13:07
2022 Yahyalı'da istihdam yılı olacak

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 2022 yılının ilçede istihdam yılı olacağını söyleyerek, genellikle kadınların çalışacağı 3 fabrikanın açılacağını kaydetti.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 2022 yılının ilçede istihdam yılı olacağını söyleyerek, genellikle kadınların çalışacağı 3 fabrikanın açılacağını kaydetti.

Katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, özellikle kadın istihdamına önem verdiklerini ifade ederek; "Bu sene istihdam yılımız. 2021 yılını asfaltlama ve kilitli parke yılı olarak tabir ediyorum. 2022 yılı Yahyalı'da istihdam yılı diyebiliriz. İnşallah bir aile belediyemize 1 milyon TL gibi şartlı bağış yaptı, teşekkür ediyorum. İnşallah belediyemize ait olan bir düğün salonumuzu tahsis ettik. Konfeksiyon üretiminde ne kullanılıyorsa İstanbul'dan tedariki de hazır, bayramdan sonra getireceğiz. İstanbul'daki konfeksiyon atölyesinde ne varsa almış olacağız. 40 bayan kardeşimizle başlamış oluyoruz inşallah. 40 kişiyle 'bismillah' dedikten sonra arkası gelecek" dedi.

"Elektronik, konfeksiyon ve elma sirkesi fabrikası"

İlçede bir nevi 3 fabrikanın açılacağını ve bu fabrikalarda istihdam sağlanacağını aktaran Öztürk; "Elma depolarında takdire şayan işadamlarımız var. Hanım kardeşlerimiz elma seçiyor, evinin rızkını götürüyor. Şunu söylüyorum; Yahyalı'da 2022-2023'te hanım kardeşlerimiz noktasında işsiz olacağını düşünmüyorum. Elektronik fabrikası, konfeksiyon ve elma sirkesi ile birlikte 3 fabrika açılmış olacak bir nevi. Diğer ilçelerimize de örnek olur" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

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Türk Lirası, Esat Öztürk, İstihdam, Yahyalı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 2022 Yahyalı'da istihdam yılı olacak - Son Dakika


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