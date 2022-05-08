2022 yılı yaz dönemi park sporları başlıyor - Son Dakika
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2022 yılı yaz dönemi park sporları başlıyor

08.05.2022 12:50
2022 yılı yaz dönemi park sporları başlıyor

Havaların ısınmasıyla birlikte salon sporlarını açık havada da yapacak olan Melikgazi Belediyesi'nin birçok mahallede düzenleyeceği park sporları başlıyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte salon sporlarını açık havada da yapacak olan Melikgazi Belediyesi'nin birçok mahallede düzenleyeceği park sporları başlıyor.

Sağlık için herkesi spora davet eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Spor etkinliklerini bu yaz da farklı parklar ve spor alanlarında sürdüreceğiz. Belediyemizin uzman spor antrenörleri tarafından Alpaslan, Kazım Karabekir, Şirintepe, Küçükali, İsa Yusuf Alptekin Parkında açık havada spor yaptırılacak. Belediye olarak vatandaşlarımıza her alanda hizmet veriyoruz. Bunun yanında vatandaşlarımızın rahatça spor yapmaları için tüm imkanları sağlıyoruz. İlçede belirlediğimiz parklarımızda hocalarımız eşliğinde temel beden eğitimi, kültür fizik hareketleri, yürüyüş, koşu, pilates, step - aerobik gibi farklı branşlarda spor yaparak daha sağlıklı ve zinde olabilecek. Uzman eğitmenlerimiz gözetiminde gerçekleştirilecek sabah sporuna, sağlıklı ve kaliteli bir yaşam isteyen her vatandaşımız katılabilir. Park sporlarımız Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri Küçükali, Kazım Karabekir, Şirintepe, İsa Yusuf Alptekin, Alpaslan Parkında saat 07.00 ve 08.30 arasında olacak. Spor yaparak sağlıklı bir hayat sürmek isteyen tüm vatandaşlarımızı, spora davet ediyoruz" dedi. - KAYSERİ

2022 yılı yaz dönemi park sporları başlıyor
2022 yılı yaz dönemi park sporları başlıyor
2022 yılı yaz dönemi park sporları başlıyor

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Melikgazi Belediyesi, Mustafa Palancıoğlu, İsa Yusuf Alptekin, Kazım Karabekir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 2022 yılı yaz dönemi park sporları başlıyor - Son Dakika


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