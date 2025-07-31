2025 Tarım Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Ebubekir Köse başkanlığında, 2025 yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, 2025 yılı tarımsal faaliyetleri ele alındı.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantıya, İl Müdür Yardımcıları Gökmen Şengün ve Abdurrahman Müftüoğlu'nun yanı sıra, şube müdürleri ile kurum personeli katıldı. 2025 yılı içerisinde yürütülen faaliyetlerin ele alındığı toplantıda, mevcut projelerin son durumu, sahada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Toplantıda, kurum içi işleyişin daha etkin ve verimli hale getirilmesi amacıyla personelin görüşleri alındı, karşılaşılan sorunlara yönelik sunulan çözüm önerileri dinlendi. - BAYBURT