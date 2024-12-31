2025'te Umut ve Huzur Dileği - Son Dakika
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2025'te Umut ve Huzur Dileği

2025\'te Umut ve Huzur Dileği

Borsa Başkanı Hakan Oral, 2025 için mutluluk ve barış temennisiyle yeni yıl mesajı yayımladı.

31.12.2024 15:01
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Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, acısı ve tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktıklarını, umut dolu yeni bir yılın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını diledi.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Oral, mesajında, 2025 yılının tüm insanlığa ve İslam alemine mutluluk, huzur ve sağlık getirmesi dileğinde bulundu.

Başkan Oral mesajında, "2024 yılını geride bırakarak yeni umut ve beklentilerle yeni bir yıla daha giriyoruz. Sevgi, barış ve hoşgörüsü ile yeni umutları beraberinde getiren bir yeni yılın tüm İslam alemi ile birlikte karşılamak tek temennimizdir." dedi.

2024 yılında yaşanan göz yaşı, zulüm ve olumsuzlukların 2025 yılında bir daha yaşanmamasını dileyen Başkan Oral, "2025 yılında Borsa olarak şehrimizin kalkınması ve gelişmesi noktasında yeni proje ve çalışmalar yürüteceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 2025 yılının ülkemize, ilimize, milletimize, tüm İslam alemine ve üyelerimize barış, huzur, mutluluk getirmesini, daha güzel yarınların başlangıcı olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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