25 bin kişiyi ilgilendiren kentsel dönüşüm başlıyor

Hastanebaşı ve Kökçüoğlu Mahallelerinde kentsel dönüşüm hazırlıkları

SAMSUN - İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Kökçüoğlu ve Hastanebaşı Mahallelerinde birer adada kentsel dönüşüm çalışmalarının başlayacağını söyledi.

İlkadım Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantısı, Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş başkanlığında yapılan toplantıda komisyonlardan meclise havale edilen 11 madde kabul edilerek karara bağlandı.

"Hastanebaşı ve Kökçüoğlu Mahallelerinde kentsel dönüşüm uygulaması başlıyor"

Kentsel dönüşüm çalışmalarının 2 mahallede 2 ada halinde yapılacağını ifade eden Başkan Necattin Demirtaş, "Şu anda kentsel dönüşümle alakalı planlama yapılan bölge Hastanebaşı ve Kökçüoğlu Mahalleleri. Her 2 mahallede de bir adada uygulama yapacağız. Başlayacaktık, bir firma ile vatandaşlar anlaştı yüzde 90'ına yakın bir anlaşma sağlanmıştı. Yüzde 10'luk kısmını da biz kamulaştırma yöntemiyle önünü açacaktık. Müteahhit ile görüşüyoruz. Şu andaki ekonomik göstergelerden korkmuş durumda. Eğer durum normale dönerse onlar başlayacak. Hastanebaşı Camisi'nin üst tarafında bir adada görüşmelerimiz devam ediyor. Kentsel dönüşümü bir başka adada belediye olarak biz başlayacağız. Yani Kökçüoğlu'ndaki müteahhit firma başlatacak. Hastanebaşı'ndakini de biz öncü olup başlatacağız. Zaten bu bahsettiğim 2 mahalle de kentsel dönüşüm kapsamı içerisinde" dedi.

"25 bin kişiyi ilgilendiriyor"

2 mahallede yaşayan toplam 25 bin kişiyi ilgilendiren kentsel dönüşüm çalışmasının startını kısa sürede vereceklerini açıklayan Demirtaş, "2 mahallenin toplamı 25 bin kişilik bir nüfusa hitap ediyor. Bir anda hepsini yapmamız çok mümkün değil. Yapacağımız ilk çalışmaların örnek olması lazım. İşin yönünü açıp, 'böyle oluyor' deyip tabloyu oluşturmamız gerekir. Bir önceki dönemde de uğraşıp netice alamamıştık ama bu dönemde biraz daha tecrübeliyiz. Netice alacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.