25. Geleneksel Gökay Yörük Şenliği Yoğun Katılımla Gerçekleşti - Son Dakika
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25. Geleneksel Gökay Yörük Şenliği Yoğun Katılımla Gerçekleşti

16.06.2025 13:39
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Tavas Belediyesi tarafından düzenlenen 25. Gökay Yörük Şenliği, yoğun katılım ile gerçekleştirildi. Yörük kültürünün yaşatılması için yapılan şenlikte, halk oyunları ve konserlerle vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.

25. Geleneksel Gökay Yörük Şenliği yoğun katılımla gerçekleştirildi

DENİZLİ - Tavas Belediyesi tarafından birlik beraberlik duygusunun yeniden canlandırmak ve Yörük kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen Gökay Yörük Şenliğinin 25'incisi yoğun katılımla gerçekleşti.

5 yıldır düzenlenmeyen Tavas Gökay Yörük Şenliği, birlik ve beraberliğin ve kültürel değerlerin yaşatılması için Tavas Belediyesi tarafından tekrar düzenlenerek 25'incisi gerçekleştirildi. Gökay Yörük Şenliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Beyağaç Kaymakamı Habib Güneyli, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pürün, Tavas İlce Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Fatih Sağlam, Yörük Dernekleri Başkanları ve binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Tavas Yahşiler Mahallesi Pürenli mevkiinde ormanlık alanda gerçekleştirilen şenlikte vatandaşlar, halk oyunları ve konserler eşliğinde piknik yaparak keyifli zaman geçirdi.

Vatandaşların birlik ve beraberliği yansıtan etkinlikleri özlediğini belirten Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "25'inci Gökay Yörük Şenliğimizi gerçekleştiriyoruz. Ege bölgesi yörüklerinin toplandığı bir şenlik oldu. Şenlik alanımız gayet güzel ve kalabalık. Bu yıl 25'incisini düzenliyoruz şayet bu şenlik 5 yıldır yapılmamış ve biz yeniden canlandırdık. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu şenliği sürdürmeye devam etmeği planlıyoruz. Şenlik aslında bir eğlence değildir. Şenlik bir kimlik muhafazasıdır. Bu şenlikte yörük kültürünün korunması için önemli bir etkinliktir. Bende yörük Türküyüm. Burada çok eğlenceli çok yoğun katılımlı bir şenlik yaşıyoruz. İnsanlar bir arada olmayı ayrıştırmayan bir aktiviteyi özlemişler. Katılım çok güzel. Her kesimden insan burada. Aydın, İzmir, Muğla, Burdur, Isparta'dan ve Denizli'nin çeşitli ilçelerinden yörük Türklerimiz burada katılım sağladılar. Keyifli ve güzel bir şenlik gerçekleştiriyoruz" İfadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 25. Geleneksel Gökay Yörük Şenliği Yoğun Katılımla Gerçekleşti - Son Dakika

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