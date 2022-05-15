288 delegenin 165 oyunu aldı - Son Dakika
Üye Girişi

288 delegenin 165 oyunu aldı

15.05.2022 18:44
288 delegenin 165 oyunu aldı

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Olağan Genel Kurulu'nda Rasim Fırat bir kez daha başkanlığa seçildi.

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Olağan Genel Kurulu'nda Rasim Fırat bir kez daha başkanlığa seçildi. Başkan Fırat, teşekkür konuşmasında, "Hodri meydan sosyal medyada olmaz demokrasinin gereği sandıkta olur" dedi.

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Olağan Genel Kurulu, Esnaf Sarayı'ndaki Zirve Düğün Salonu'nda yapıldı. Mevcut Başkan Rasim Fırat'ın açılış konuşmasından sonra Genel Kurul'un Divan Başkanlığına Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, Divan Kurulu üyeliklerine ise Zekayi Kaplan, Fatih Çiftçi, Kenan Ejder ile Kenan Gerez seçildi.

Yönetim ve Denetim Kurulu faaliyet raporlarının okunmasının ardından kurullar ayrı ayrı ibra edildi. Daha sonra yapılan seçimde 288 delegeden 165'inin oyunu alan Rasim Fırat, bir kez daha Birlik Başkanlığına seçildi. Bu arada diğer aday Hikmet Karaca da 109 oy aldı.

Fırat: Hodri meydan sosyal medyada olmaz

Teşekkür konuşması yapan Başkan Rasim Fırat, "Emeklerimizin karşılığını almanın haklı gururunu yaşıyoruz. 45 yıllık esnafım ve ben bu işe ömrümü verdim. Birileri 'esnaf değil' diyerek yıpratmaya, çamur atmaya çalışsa da benim kimseyle kişisel, şahsi bir hesabım yoktur. Hesabı olanlarla ve hodri meydan diyenlerle de bugün burada hesaplaştık. Öyle ki, 'hodri meydan' sosyal medyada olmaz demokrasinin gereği sandıkta olur. Bugüne kadar yanımda olan siz esnaf dostlarıma, arkadaşlarıma ve kardeşlerime canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Eski Başkanlara plaket verdi

Bu arada seçimler öncesinde Başkan Rasim Fırat, oda başkanlığından ayrılan Berberler Odası Başkanı Mustafa Çetin, Sıhhi Tesisatçılar Odası Başkanı Fatih Kantar, Oto Tamircileri Odası Başkanı Fatih Çiftçi, Demirciler Odası Başkanı Zekayi Kaplan, Minibüsçüler Odası Başkanı Yılmaz Ağgön, Terziler Odası Başkanı Mustafa Kotan, Oltu Şoförler Odası Başkanı Samih Türkan, Keresteciler Odası Başkanı Mustafa Kumbasar ile Kunduracılar Odası Başkanı Hanifi Seven'e plaket verdi. - ERZURUM

288 delegenin 165 oyunu aldı
288 delegenin 165 oyunu aldı
288 delegenin 165 oyunu aldı

YORUMLAR
500
İzmir Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği'nde başkanlığa Zekeriya Mutlu yeniden seçildi İzmir Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği'nde başkanlığa Zekeriya Mutlu yeniden seçildi Esnaf odalarında Künkçü dönemi Esnaf odalarında Künkçü dönemi

Esnaf ve Sanatkarlar, Erzurum, Esnaf, Fırat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 288 delegenin 165 oyunu aldı - Son Dakika


Son Dakika
18:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'ye seçim talimatları verdiği iddia edildi! Haziranda meydanlara inecek
18:18 Gaziantep Üniversitesi'nde "soyunma odası" yazısı "giyinme odası" olarak değiştirildi! Sosyal medyada tepkiler arka arkaya geldi
18:16 Etiler'de şaşkınlık yaratan gizem! Yol çökmesiyle ortaya çıkan yeraltı tünelinin çıkışı aranıyor
18:13 Beşiktaş, İzmir'de sürprize izin vermeyerek ligde 5. sıraya yükseldi
18:12 Şampiyon İstanbul'dan zaferle ayrılıyor! Trabzonspor, Altay'ı 2-1 mağlup etti
17:41 Ücretsiz dağıtılan uçurtma, izdiham yarattı! Çocuklar ezildi
17:40 Küme düşen Bursaspor'un eski yıldızı Sercan Yıldırım sosyal medyan tepki gösterdi: Bu hale getirenler utanın!
17:21 Estetikle bambaşka birine dönüşen Mika Raun yeni imajı beğenilmeyince hüngür hüngür ağladı
17:18 Doğa yürüyüşünde yollarını kaybeden 100 üniversite öğrencisini jandarma kurtardı
16:55 Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 18:50:25. #1.12#
SON DAKİKA: 288 delegenin 165 oyunu aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement