15 Temmuz Şehitler Köprüsü, bu tarihlerde çift yönlü trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün belirlenen gün ve saat aralıklarında çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacağını açıkladı.

Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, aşağıda belirlenen gün ve saat aralıklarında çift yönlü araç trafiğine kapatılacaktır.

KÖPRÜNÜN TRAFİĞE KAPATILACAĞI TARİHLER

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, planlama uyarınca 27 Ekim Cuma 02.00-07.00 saatleri arası (26 Ekim'i 27 Ekim'e bağlayan gece),

28 Ekim Cumartesi 02.00-07.00 saatleri arası (27 Ekim'i 28 Ekim'e bağlayan gece),

29 Ekim Pazar 16.00-00.00 (Aynı gün gece yarısına kadar) çift yönlü araç trafiğine kapatılacaktır"

BOĞAZDAN 100 GEMİ GEÇECEK

Öte yandan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, 100 gemi boğazdan törenle geçecek, 101 pare top atışı yapılacak, 20 savaş uçağı Boğaz üzerinden geçiş yapacak.

Geçit töreni saat 17.00'de başlayacak. Türk Yıldızları saat 16.20'de Boğaz'da gösteri uçuşu yapacak. SOLOTÜRK de Ankara'da 13.00'te, İstanbul Boğazı'nda ise 16.40'ta uçacak.

BAKANLIK HALKI DAVET ETTİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek geçit törenine halkı davet etti. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı için hazırız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, TCG Anadolu'nun da aralarında olacağı 100 savaş gemisiyle yapacağımız geçit töreni için halkımızı İstanbul Boğazı'na bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.