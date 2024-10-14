3. Borçka Tiyatro Festivali Başladı - Son Dakika
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Yerel

3. Borçka Tiyatro Festivali Başladı

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Borçka Belediyesi'nin düzenlediği 3. Borçka Tiyatro Festivali, Şişli Belediyesi'nin desteğiyle açılış yürüyüşü ile başladı. Başkan Ercan Orhan, tiyatronun insan yaşamındaki önemine vurgu yaptı.

14.10.2024 17:50  Güncelleme: 18:38
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UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Borçka Belediyesi'nin bu yıl, Şişli Belediyesi'nin de desteğiyle düzenlediği 3. Borçka Tiyatro Festivali açılış yürüyüşü ile başladı. Açılışta konuşan Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, "Biliyoruz ki tiyatro ekmek kadar su kadar hava kadar önemlidir insan yaşamında. Ne diyor; 'Tiyatro yaşatır, tiyatro özgürleştirir, tiyatro güldürür, düşündürür.' Biz de bunu yapabilmek için Borçka'da 3 yıldır yapmış olduğumuz bu etkinliğe devam ediyoruz" dedi.

Kültür ve sanatın birleştirici ve dönüştürücü gücüyle, bin 250 kilometre uzaktaki iki belediye arasında bir sanat köprüsü kuruldu. Borçka'da bu yıl 3'ncüsü düzenlenen Borçka Tiyatro Festivali, Şişli Belediyesi'nin de desteği ile bugün başladı. Festivalin açılışında konuşan Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, şu ifadeleri kullandı:

"Her şey hayallerle başlıyor ve biliyorsunuz ben öğretmenim yıllar önce öğretmenlik mesleğine başlarken acaba Borçka'da bir tiyatro festivali yapabilir miyiz diye hep aklımdan geçerdi. Bu gün Borçka'da üçüncüsünü yapmanın gururunu birlikte yaşıyoruz. Biliyoruz ki tiyatro ekmek kadar, su kadar, hava kadar önemlidir insan yaşamında. Ne diyor; 'Tiyatro yaşatır, tiyatro özgürleştirir, tiyatro güldürür, düşündürür.' Biz de tam da bunu yapabilmek için Borçka'da 3 yıldır yapmış olduğumuz bu etkinliğe devam ediyoruz. Evet biliyorsunuz son zamanlarda biraz gündemde oldu ve o anlamda da teşekkür ediyorum. Okullarda yapılacak olan çocuk oyunları çok uygun bulunmadı okullarda yapılamıyor diye ama alanlarımız bitmedi arkadaşlar. biz bütün alanlarda belediyenin kamusal alanlarında ve Borçka sokaklarında tiyatro sergilemeye öğrencilerimizle çocuklarımızla gençlerimizle buluşturmaya devam edeceğiz. 8 gün süren bu etkinlik arkadaşlar biliyorsunuz Acarlar Meslek Yüksek Okulunda 19.30'da oyunlarla başlayacak ve söyleşimiz var ve hava şartları yüzünden bizim tesislerimizde yapacağız. 8 gün sürecek ve Borçka tiyatroya, sanata, kültüre doyacak."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel 3. Borçka Tiyatro Festivali Başladı - Son Dakika

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