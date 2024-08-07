Ataşehirli Kardeşler, Kütüphanenin Kendilerine Kattıklarını Anlattı

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Küçük yaşlarından itibaren kütüphaneye gitmeyi alışkanlık haline getiren Ataşehirli üç kardeş; Mutlu, Yağmur ve Eylül, ders çalışmak için Ataşehir Belediyesi'nin Süleyman Karadağ Halk Kütüphanesi'ni tercih ediyorlar. Gelecekte hayalini kurdukları meslekleri de paylaşan kardeşler, kütüphanenin kendilerine kattıklarından bahsederken bir de çağrıda bulunuyorlar.

Ataşehir Belediyesi Süleyman Karadağ Halk Kütüphanesi; ders çalışmak, araştırma yapmak, ulaşamadıkları kitapları okumak, yazarlarla bulaşmak ve yeni arkadaşlıklar kurmak isteyen kitapseverlere ücretsiz olarak hizmet sunuyor. Yeterli kitap kaynaklarına ulaşamayan ve evde çalışma ortamı bulamayan öğrencilere de sessiz ve sıcak bir ortam sunan kütüphane, onlara gelecekle ilgili hayallerine ulaşabilmeleri için önemli bir kapı aralıyor.

Ataşehir Belediyesi'nin başlattığı; belediye hizmetlerinin, ilçede yaşayanların hayatlarına dokunduğu hikayeleri konu alan "Bizim Hikayemiz" serisinin yeni konukları, küçük yaşlarından itibaren kütüphaneye gitmeyi alışkanlık haline getiren üç kardeş; Mutlu, Yağmur ve Eylül oldu.

Derslerine kütüphanede çalışıyorlar

Okulların açılmasıyla beraber 7. sınıfa başlayacak olan 12 yaşındaki Mutlu Yılancı, 2021 yılından beri sürekli gittiği Süleyman Karadağ Halk Kütüphanesi'nin kendisine çok şey kattığını ifade ediyor. Yılancı, "Burada hem ders çalışıyorum hem kitaplar okuyorum. Ayrıca burada birçok etkinlik de oluyor. Burası benim için çok iyi bir yer. Çünkü evimizde ses kirliliği olduğu zamanlarda buraya geliyorum ve derslerimi daha iyi şekilde çalışabiliyorum. Bu benim için hem faydalı hem de daha güzel oluyor. Bunun yanı sıra da alamadığım kitaplara burada bakıyorum. Kitapları buradan alıp, okuyup, iade ediyorum. Burada daha fazla kitap okuma imkanımız bulunuyor, kitap okuma alışkanlığımız artıyor" diyor.

"Burada tanıştığım kişilerle çok iyi arkadaşlıklar kurdum"

Kütüphane sayesinde daha fazla sosyalleştiğini de belirten Yılancı, düşüncelerini şu sözlerle aktarıyor: "Benim burada en çok sevdiğim etkinlik, Anahtarlık Yapımı Atölyesi'ydi. Bunlar beni mutlu ediyor ve buraya gelen insanlarla sosyalleşebiliyoruz. Yalnız bir insan, buraya gelip hem sosyalleşebiliyor hem de kendini bir tık daha mutlu hissedebiliyor. Sınavlarımın olduğu zamanlarda buraya geliyorum ve burada daha rahat şekilde ders çalışabiliyorum. Burası bana sosyalleşme açısından da çok önemli şeyler kattı. Çünkü buraya gelmeden önce pek sosyal bir kişi değildim. Burada tanıştığım kişilerle çok iyi arkadaşlıklar kurdum. Buradaki kişilerle bir aile gibi olduk. Buraya her geldiğimde sanki bana bir aile gibi davranıyorlar ve burayı çok seviyorum." Gelecekte antrenör veya beden öğretmeni olmak istediğini dile getiren Mutlu Yılancı; "Süleyman Karadağ Halk Kütüphanesi'ni tüm öğrencilere ve yetişkinlere tavsiye ederim. Çünkü burada bulduğum tüm kitaplar çoğu çocuğun seveceği türden ve öğretici kitaplar. Ben Ataşehir Belediyesi'nin spor okullarına gidiyorum ve gelecekte antrenör veya beden öğretmeni olup, çocukları eğitmek istiyorum, bu benim hayalim" diyor.

Sınavlara kütüphanede hazırlanıyorlar

11 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Eylül İrem Yılancı ise kardeşi gibi Süleyman Karadağ Halk Kütüphanesi'ni 2021 yılında tanıdığını belirterek şunları ifade ediyor: "Kitap okumayı zaten seviyordum ve burada daha çok sevmeye başladım. Okul zamanı kışın evde gürültü olunca buraya gelip dikkatli ve odaklı bir şekilde ders çalışabiliyorum. Bazen arkadaşlarımla burada buluşup sınavlara hazırlanıyoruz. Her yıl burada çocukların sevdiği birçok atölyeler oluyor. Benim en sevdiğim atölyeler, anahtarlık yapımı ve keçeden çanta yapımı atölyeleriydi. "Sporla ilgilendiğini ve gelecekte hakim olmak istediğini dile getiren Eylül İrem Yılancı, "Süleyman Karadağ Halk Kütüphanesi'ne herkesin gelmesini öneririm çünkü maddi imkanları yetersiz insanlar burada istediği ve aradığı her kitabı bulabilirler. Alıp, okuyup sonra geri iade edebiliyorlar. Buranın bana kattığı şeylerden bahsedersem; yardımlaşmak, sosyalleşmek, arkadaş edinme becerisi, el becerileri ve daha birçok şey. Buradaki çalışanlarla arama gelirsek, hepsini ayrı ayrı çok seviyorum, çok samimiler. Arkadaşımmış gibi davranıyorlar ve gerçekten çok iyi insanlar" diyerek duygularını aktarıyor.

"Daha da çok arkadaş edinebiliyoruz"

9 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Yağmur Yılancı da, kardeşleriyle birlikte kütüphaneye gitmeye başladığını dile getirerek "Buradaki atölyeleri çok seviyorum. Burada ders çalışmayı da çok seviyorum. Buraya ilk geldiğimde benim ders çalışma isteğim daha da artmıştı. Buradaki atölyeler çok güzel. Burada daha da çok arkadaş edinebiliyoruz, sosyalleşebiliyoruz. Burada en çok sevdiğim atölye Masal ve Hareket Atölyesiydi. Diğer atölyeleri de çok sevdim ama en sevdiğim buydu. Burada arkadaşlarımızla oyunlar oynadık, atölyelere katıldık, çok eğlendik ve çok keyif aldık. Çok verimli geçti bu atölyeler, çok güzeldi" diyor.

"Burası bize çok sessiz bir ortam sağlıyor"

Yazarlarla tanışmaktan duyduğu mutluluğu anlatan Yağmur Yılancı "Bu kütüphaneye yazarlar geliyor, Behiç Ak, Sevim Ak gibi yazarlar geliyor. Onlarla hem tanışmış oluyoruz hem onları görmüş oluyoruz. Onlara kitaplarını imzalatabiliyoruz. Buraya sınıf arkadaşlarımızla gelip verimli ve güzel ders çalışabiliyoruz. Çalışanlarla aram çok güzel, buradaki ablaları ve abileri çok seviyorum. Burası bize çok sessiz bir ortam sağlıyor. Buradan kitap alıp ya evimizde ya da burada okuyup geri verip yeniden başka kitaplar alabiliyoruz. Bu bence çok güzel oluyor, durumu kötü olanlar için. Gelecekte; ya doktor ya avukat ya da öğretmen olmak istiyorum. Bu meslekleri çok seviyorum" şeklinde sözlerini sonlandırıyor. - İSTANBUL