3 yeni İstinaf Mahkemesi kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

3 yeni İstinaf Mahkemesi kuruldu

10.06.2022 09:51
3 yeni İstinaf Mahkemesi kuruldu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 3 ilde istinaf mahkemesi kurulmasına ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 3 ilde istinaf mahkemesi kurulmasına ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu.

Adalet Bakanı Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "2016 yılında hayata geçirdiğimiz istinaf mahkemelerine yenilerini ekliyoruz. Denizli, Malatya ve Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemeleri kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Adalet Bakanlığı kararı ile Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun olumlu görüşü alınarak Denizli,Malatya ve Tekirdağ illerinde istinaf mahkemeleri kuruldu.

2016 yılında faaliyete geçti

İstinaf mahkemeleri olarak bilinen Bölge Adliye Mahkemeleri ve Bölge İdare Mahkemeleri 2016 yılında faaliyet geçti. Bölge Adliye Mahkemeleri bugüne kadar Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Van illerinde kurulmuştu. Denizli, Malatya ve Tekirdağ illerinde kurulan mahkemeler ile Bölge Adliye Mahkemelerinin sayıları 18'e çıkmış oldu.

(Engin Yağcı/İHA)

YORUMLAR
500
Bozdağ: 'İstinaf mahkemeleri yargılama süreçlerini uzatan değil azaltan bir fonksiyon ortaya koymaktadır' Bozdağ: 'İstinaf mahkemeleri yargılama süreçlerini uzatan değil azaltan bir fonksiyon ortaya koymaktadır' İstinaftan Ayşe Nazlı'yı öldüren sanığın cezasına onama İstinaftan Ayşe Nazlı'yı öldüren sanığın cezasına onama
Kaynak: İHA

Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 3 yeni İstinaf Mahkemesi kuruldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:00 Adana'da olaylı gece! Kara çarşaflı ve şapkalı iki kişinin müstakil eve düzenlediği silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
09:46 Polisin kafasında şişe kırmıştı! Survivor yarışmacısı Adem Kılıçcı, delil yetersizliği sebebiyle beraat etti
09:42 Miçotakis'ten Erdoğan'ın restine yanıt geldi: İzole olduğu kadar öfkeli de olan bir komşumuz var
09:39 Hazine Bakanlığı, BDDK, SPK ve Merkez Bankası'ndan 6 yeni ekonomik adım! 6 madde hakkında detaylar...
09:34 7,5 aylık hamile Demet Evgar'dan siyah mayolu pozlar
09:27 Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "Türkiye ekonomi modeli" açıklaması: Mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir
09:23 "Ekonomik adımlar" sonrası dolar 17.25 liraya yükseldi
01:01 Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi ihraç edilmesi ne demek? Eski Ekonomi Bakanı Masum Türker, sistemin detaylarından bahsetti
00:14 Kredi kartı asgari ödeme tutarları yenilendi: Limiti 25 bin liranın altında olanlar için asgari ödeme tutarı dönem borcunun yüzde 20'si oldu
23:53 Tüketici genel vade sınırı, 50 bin ila 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 10:07:18. #1.11#
SON DAKİKA: 3 yeni İstinaf Mahkemesi kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement