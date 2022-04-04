40 ton tohum dağıtıldı - Son Dakika
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40 ton tohum dağıtıldı

04.04.2022 13:33
40 ton tohum dağıtıldı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde çiftçilere 40 ton buğday tohumu dağıtıldı.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde çiftçilere 40 ton buğday tohumu dağıtıldı.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün başlatmış olduğu proje çerçevesinde Aşkale, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Çiftçilere 40 ton buğday tohumunu kurayla dağıtımını yaptı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binasında düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Murat Karaloğlu Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış, ilçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Gökhan Çamlıbel, ilçe Tarım Müdürü Fatih Kalkan ve çiftçiler katıldı.

Toplantı salonunda ilçe Tarım Müdürü katılımcılara proje hakkında detaylı bilgi verdi. Programda yapılan çekiliş sonucu tohum almaya hak kazanan çiftçilere tohumlar teslim edildi. - ERZURUM

40 ton tohum dağıtıldı
40 ton tohum dağıtıldı
40 ton tohum dağıtıldı
40 ton tohum dağıtıldı
40 ton tohum dağıtıldı
40 ton tohum dağıtıldı
40 ton tohum dağıtıldı

YORUMLAR
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Hisarcık, Erzurum, Buğday, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 40 ton tohum dağıtıldı - Son Dakika


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