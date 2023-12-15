 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
52 Yıldır Açık Olan Bakkal Dükkanı - Son Dakika
Üye Girişi

52 Yıldır Açık Olan Bakkal Dükkanı

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde yaşayan Ömral Yeşilyurt, 52 yıl önce açtığı bakkal dükkanını hala işletiyor. Büyük marketlerin etkisiyle müşteri sayısı azalan Yeşilyurt, bakkalı çalıştırmaya devam edeceğini belirtti.

52 Yıldır Açık Olan Bakkal Dükkanı
15.12.2023 - 10:24,  Güncelleme: 10:31
Abone Ol

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde yaşayan Ömral Yeşilyurt, 52 yıl önce açtığı bakkal dükkanını halen ayakta tutuyor.

Gülyalı ilçesine bağlı Alibey Mahallesi'nde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Yeşilyurt, 1972 yılında askerlik görevini yaptıktan sonra köyünde bakkal dükkanı açtı. Sonrasın dükkan ile geçimini sağlayan ve 3 çocuğunu da büyüten Yeşilyurt, günde geçtikçe sayıları artan zincir marketlere rağmen işyerini kapatmadı. Yıllardır mücadelesini sürdüren Yeşilyurt, artık mahallelerde yaşayanların ve müşterilerinin sayısının azalmasına rağmen bakkalı çalıştıracağını söyledi.

"Eskiden işler güzeldi şimdi fiyat bile sormuyorlar"

Gün geçtikte insanların büyük marketlere yöneldiğini kaydeden Yeşilyurt, "Burası şuanda 52 yıl oldu. Önceden işler güzeldi, müşteri vardı ama şu an kimse yok. Köylerde de kimse kalmadı. Büyük marketler de bizi etkiledi, artık bizlerde fiyat bile sormuyorlar. Bizimkisi bu saatten sonra oyalanmak. Buradan emekli oldum, çocuklarımızı da buradan kazandığımız parayla büyüttük" ifadelerine yer verdi. - ORDU

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yeşilyurt, Gülyalı, Ordu, Yerel, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 52 Yıldır Açık Olan Bakkal Dükkanı - Son Dakika


11:51
Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor
11:35
Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım
11:28
Bomba kulis! Büyük Birlik Partisi, yerel seçimde AK Parti'ye 30 büyükşehirde destek verecek Bomba kulis! Büyük Birlik Partisi, yerel seçimde AK Parti'ye 30 büyükşehirde destek verecek
11:24
Terörist Karayılan'ın koruması Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirildi Terörist Karayılan'ın koruması Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirildi
11:21
Dolar/TL 29,05 seviyelerinde işlem görüyor Dolar/TL 29,05 seviyelerinde işlem görüyor
11:20
Futbol dünyasında vurgun yapan Seçil Erzan, ünlüleri dolandıran Ponzi Mine'yi örnek almış Futbol dünyasında vurgun yapan Seçil Erzan, ünlüleri dolandıran Ponzi Mine'yi örnek almış
11:12
Kasım ayı merkezi yönetim bütçesi 76,5 milyar TL fazla verdi Kasım ayı merkezi yönetim bütçesi 76,5 milyar TL fazla verdi
11:07
Tiyatro ekibi kurup yüzüstü mü bıraktı? Özge Özpirinçci'den yalanlama geldi Tiyatro ekibi kurup yüzüstü mü bıraktı? Özge Özpirinçci'den yalanlama geldi

Son Dakika
11:51 Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor
11:35 Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım
11:28 Bomba kulis! Büyük Birlik Partisi, yerel seçimde AK Parti'ye 30 büyükşehirde destek verecek
11:24 Terörist Karayılan'ın koruması Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirildi
11:20 Futbol dünyasında vurgun yapan Seçil Erzan, ünlüleri dolandıran Ponzi Mine'yi örnek almış
11:21 Dolar/TL 29,05 seviyelerinde işlem görüyor
11:12 Kasım ayı merkezi yönetim bütçesi 76,5 milyar TL fazla verdi
11:07 Tiyatro ekibi kurup yüzüstü mü bıraktı? Özge Özpirinçci'den yalanlama geldi
10:51 Türkiye'nin 1 yıl içinde ödemesi gerek dış borç 220 milyar dolara dayandı
10:34 Sosyal medyada skandal yayın: 1 milyon beğeni olursa romantik anlara başlarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 12:05:40. #1.12#
SON DAKİKA: 52 Yıldır Açık Olan Bakkal Dükkanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement