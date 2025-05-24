60+ Tazelenme Üniversitesi Bahar Dönemini Tamamladı - Son Dakika
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60+ Tazelenme Üniversitesi Bahar Dönemini Tamamladı

60+ Tazelenme Üniversitesi Bahar Dönemini Tamamladı
24.05.2025 20:25
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Erzurum Teknik Üniversitesi'nde 60+ Tazelenme Üniversitesi, yıl sonu programıyla bahar dönemini bitirdi.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) bünyesinde faaliyet gösteren 60+ Tazelenme Üniversitesi, 2024-2025 Akademik Yılı Bahar Dönemini düzenlenen yıl sonu programıyla tamamladı.

"Yaşam Boyu Öğren, Yaşam Boyu Tazelen" sloganıyla 60 yaş ve üzeri bireylerin topluma aktif katılımını teşvik etmek ve yeni beceriler kazanmalarını sağlamak amacıyla ETÜ'de başlatılan 60+ Tazelenme Üniversitesi Programı'nın öğrencileri, bahar dönemini düzenlenen yıl sonu programıyla bitirdi.

Programa Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, Genel Sekreter Prof. Dr. Ahmet Dumlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elanur Yılmaz Karabulutlu, 60+ Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Doç. Dr. Gülnihal Deniz, akademisyenler ve öğrenciler ile aileleri katıldı.

Programın açılışında konuşan 60+ Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Doç. Dr. Gülnihal Deniz, başarılı bir dönemi geride bırakmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, programa emek ve katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti. Yeni dönem hazırlıklarının da sürdüğünü ifade eden Deniz, 60+ bireylerin eğitim yolculuğuna katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Programda konuşan Rektör Çakmak, ise Tazelenme Üniversitesi'nin yalnızca bir eğitim modeli olmadığını; aynı zamanda kuşaklar arası dayanışmayı ve toplumsal bağlılığı pekiştiren önemli bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu dile getirerek: "Kıymetli büyüklerimiz, sizlerle birlikte bu sürecin bir parçası olmak bizleri son derece mutlu etti. Programın başında bazı tereddütlerimiz vardı; sürdürülebilir olur mu, talep görür mü gibi sorular aklımızdaydı. Ancak sizlerin sahiplenmesi ve gösterdiğiniz ilgi, tüm endişelerimizi ortadan kaldırdı. Sadece sizler değil, bizler de bu süreçte tazelendik. Farklı kuşakları bir araya getiren bu girişim sayesinde hem genç öğrencilerimiz hem de bizler, sizlerin hayat tecrübelerinden ve bakış açınızdan çok şey öğrendik. Aynı zamanda sizler de dijitalleşen dünyada yeni beceriler kazandınız, öğrenmeye olan isteğinizle bizleri gururlandırdınız. Eğitim hayatı bitmeyen bir yolculuktur ve bu yolculukta yaşın bir sınır olmadığını sizlerle birlikte bir kez daha gördük. Bu nedenle, Tazelenme Üniversitesi'ni yalnızca bir proje olarak değil, üniversitemizin vizyonunun doğal bir parçası olarak görüyoruz. Üniversitemize kattığınız değer ve enerji için hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki ETÜ'lü oldunuz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından devam eden programda 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencileri tarafından şiir dinletileri, solo ve koro müzik performansları sahnelendi. Ardından program süresince gönüllü olarak ders veren akademisyenlere teşekkür belgeleri ve plaketler takdim edildi.

Programın sonunda, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin katılımıyla 100 adet fidan toprakla buluşturularak "60+ Tazelenme Üniversitesi Hatıra Ormanı" oluşturuldu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 60+ Tazelenme Üniversitesi Bahar Dönemini Tamamladı - Son Dakika

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