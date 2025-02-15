61 Yıllık Ayakkabı Tamircisi - Son Dakika
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61 Yıllık Ayakkabı Tamircisi

61 Yıllık Ayakkabı Tamircisi

Tekirdağ'da 73 yaşındaki Metin Biricik, çıraklıktan başladığı mesleğini 61 yıldır sürdürüyor.

15.02.2025 11:16
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde ayakkabı tamirciliği yapan Metin Biricik, çıraklıktan başladığı mesleğini 61 yıldır sürdürüyor.

İstiklal- Kurtpınar Mahallesi'nde bulunan küçük dükkanında ayakkabıları bin bir emekle tamir eden 73 yaşındaki Metin Biricik, eskiyen ayakkabıları tamir ediyor.

Müşterilerinin getirdiği ayakkabıları özveriyle onaran Biricik, ayakkabıları durumuna göre farklı makinelerden geçirerek; taban değiştirme işlemi, deri yenileme işlemi, dikiş gibi tamir işlemlerini yapıyor.

Mesleğe 1964 yılında çırak olarak başladığını dile getiren Metin Biricik, zamanla kendini geliştirip dükkan açtığını anlatarak; "1974'e kadar başkasının yanında çırak olarak çalıştım. 1974'de kendime ait dükkanımı açıp çalıştım. O gün bugün aynı mesleğe devam ediyorum. Şükretmek lazım, bereket versin" dedi.

Bir süredir çırak yetişmediğini aktaran tecrübeli usta Metin Biricik, "Şimdiden sonra bizim meslekte çırak yetişmez. Evvelden bu kadar çok fabrika yoktu, çırak yetişirdi. Şimdi fabrikalar gençlere daha rahat geliyor. Şimdi çocuklar lise mezunu olarak çıkıyor. Onları zaten yetiştiremeyiz biz. Bizim meslekte yetişse de ancak karnını doyurur. Artık yetişen çocuklar diğer mesleklere saldırıyorlar. Biz de sonuz, şimdiden sonra tamirat yapacak zor bulunur" ifadelerini kullandı.

Ayakkabı tamirciliğinin geçmişini de anlatan Metin Biricik, "Biz mesleğe girdiğimizde tahta çiviler vardı. O zamanki imkanlarla öyle yapılırdı. Daha sonra tahta çiviler piyasadan çekildi, yerine yapıştırmalar piyasaya çıktı. Şimdi birçok ayakkabı yapıştırma yapılıyor, dikişli çok seyrektir. Bizim zamanımızda ayakkabılar hep deriydi, şimdikiler vinleks ayakkabılar. Deri ayakkabılar gibi olmuyor vinleks ayakkabılar, ömürleri daha kısa oluyor. Tabii piyasada bu tarz ayakkabılar olunca tamiratları da fazla oluyor" şeklinde konuştu.

Geçmişte birlikte ayakkabı tamirciliği yaptığı arkadaşlarının birçoğunun vefat ettiğini, diğerlerinin ise emekli olarak mesleği bıraktığını ifade eden Metin Biricik, meslekte en eski olarak kendisinin kaldığını söyledi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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