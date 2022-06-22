67 yaşında torunu ile birlikte diplomasını aldı - Son Dakika
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67 yaşında torunu ile birlikte diplomasını aldı

22.06.2022 08:22
67 yaşında torunu ile birlikte diplomasını aldı

Denizli'de 67 yaşında Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü'nden mezun olan Ali Rıza Ege, diplomasını torunu ile el ele sahneye çıkarak aldı.

Denizli'de 67 yaşında Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü'nden mezun olan Ali Rıza Ege, diplomasını torunu ile el ele sahneye çıkarak aldı.

Pamukkale Üniversitesi'nde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Törenleri tüm heyecanı ile devam ediyor. Törenlerin ikinci gününde Eğitim Fakültesi, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Turizm Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ile Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri mezuniyet coşkusu yaşadı. Pamukkale Üniversitesi 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Törenleri renkli karelere ev sahipliği yaparken, mezun öğrencilerin farklı hikayelerine de şahitlik ediyor. Bu örneklerden biri ise 67 yaşındaki Ali Rıza Ege oldu.

"ARKADAŞLARIM BANA HİÇBİR ZAMAN AMCA DEMEDİLER"

Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü'nden mezun olan 67 yaşındaki Ali Rıza Ege diplomasını torunu ile el ele sahneye çıkarak aldı. Duygu ve düşüncelerini aktaran PAÜ mezunu Ali Rıza Ege şunları ifade etti: "Hayat üniversitesinden sonra ikinci üniversitem Pamukkale Üniversitesi oldu. Aslında gençlik yıllarımda 9 Eylül Üniversitesi Resim Bölümünü de kazanmıştım. Fakat o dönemde okuyamamıştım. Doğduğumdan beri resim yapıyorum, resim benim için bir tutku. Güzel bir eğitim-öğretim dönemi yaşadım. Başta eşime bütün hocalarıma, torunlarıma, arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım bana hiçbir zaman amca demediler, abi dediler, manevi olarak çok da destek oldular. Müteşekkirim" dedi.

(Eren Elyesa Polat - İHA)

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Kaynak: İHA

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