7 Yıl Önce Silahlı Saldırıda Yaşamını Yitiren Dr. Kamil Furtun Anıldı. Samsun Tabip Odası: "Konuşma, Haykırma, İsyan Etme Günüdür"

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Samsun'da 7 yıl önce görev yaptığı hastanede silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Dr. Kamil Furtun için anma töreni düzenlendi. Samsun Tabip Odası Başkanı Ömer Faysal Çadır, "Acımız büyük, yüreğimiz yanmakta. Fakat acılanıp ağlayacak gün değildir. Bugünümüzü, yarınımızı mesleki saygınlığımızı, hayatımızı ve Kamil Furtun'un yolunda can verdiği Tıp mesleğini korumak için konuşma, haykırma, isyan etme günüdür" dedi.

Dr. Kamil Furtun'un ölümünün 7. yıl dönümü nedeniyle mezarı başında anma töreni düzenlendi. Daha sonra da adının verildiği Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Kamil Furtun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi kampüsünde basın açıklaması yapıldı.

"GÜN ACILANIP AĞLANACAK GÜN DEĞİLDİR"

Meslektaşları adına açıklamayı yapın Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Ömer Faysal Çadır, "Evet, acımız büyük, yüreğimiz yanmakta. Fakat artık acılanıp, ağlayacak gün değildir. Bugünümüzü, yarınımızı mesleki saygınlığımızı, hayatımızı ve Kamil Furtun'un yolunda can verdiği tıp mesleğini korumak için, konuşma, haykırma, isyan etme günüdür. Sağlıkta şiddete karşı, samimiyetten uzak, önlem denilen oyalamalarla değil, sorunun köküne inip, nedenleri irdeleyip, akılcı, gerçekçi politikalarla çözüm bulunmasını isteme günüdür" dedi.

"Şehit arkadaşımızı şehit eden kirli el kimdir? Yaşanan olayın çok öncesinden beri hastane çalışanlarını da rahatsız eden, bu nedenle çalışanlar tarafından idareye defalarca şikayet edilen, fakat hakkında hiçbir işlem yapılmamış, önlem alınmamış bir kişi. ve bu kişi hastane içinde belinde silahla dolaşmaya devam etmiş ve önüne tesadüfen çıkan meslektaşımızı katletmiştir" diyen Çadır, şöyle konuştu:

"BU YAŞANANLARDA İHMALİ BULUNANLAR YOK MUDUR, ELBETTE VARDIR"

"Evet, silah tutan el yakalanmış, bir ceza almıştır. ya bu yaşananlarda ihmali bulunanlar yok mudur? Elbette vardır. Devlet vardır, sistem vardır, idare vardır. Fakat bu ihmali olanlar hakkındaki dava olaydan ancak 3 yıl sonra açılabilmiştir. ve dava ancak 3 yıl sonra sonuçlanabilmiştir. Sonunda ne mi oldu. Ne yazık ki 'idarenin yaşanan olayda hiçbir ihmali yoktur' kararı çıktı. Ve görünen o ki ilgili ve yetkililer, çalışanından değil, çalışanını korumakla mükellef olan, canı kendisine emanet edilen fakat emaneti koruyamayan hastane idarecilerinden yana tavır almıştır. Bizler gerçeklerin ortaya çıkmasını, ihmallerin belirlenmesini istiyorduk elbette. Buradaki amaç, sadece ihmali olanların cezalarını çekmeleri değildi. Daha da önemli istek; eksiklerin, ihmallerin belirlenmesi bir kez daha benzer olayların yaşanmaması için önlemlerin alınması idi. Ama olmadı. Karar verenler bu yaşananı münferit bir olay kabul ettiler ve dosyayı kapattılar."

"SAĞLIKTA ŞİDDET MÜNFERİT BİR OLAY OLARAK KABUL EDİLEMEZ"

Samsun Tabip Odası Başkanı Çadır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sağlıkta şiddet; sağlık sisteminin artık çöküyor olmasıyla, ihtiyaca cevap veremeyecek durumda olmasıyla alakalıdır. Kışkırtılan sağlık talebine karşın, gelen vatandaşları 5 dakikalık muayeneye zorlamakla alakalıdır. Bu nedenlerle hastanın istediği ve beklediği kalitedeki sağlık hizmetine ulaşamaması ile alakalıdır. Hekim ve sağlık çalışanları hakkında yapılan değersizleştirme söylemleri ile halkın gözündeki itibarımızın yer ile yeksan edilmesiyle alakalıdır. Bütün bu olumsuzluk nedenlerini yarattıktan sonra, öfkeleri sınır tanımayan insanlara karşı hiçbir önlem almadan, bellerinde silahlarla koridorlarda, polikliniklerde serseri mayın gibi dolaşmalarına izin vermekle alakalıdır. Bu nedenlerle doktorlar ve sağlık çalışanları görevleri başında hakarete uğruyor, darp ediliyor ve ölüyor. Görevi yaşatmak olanlar, yaşatmaya çalıştığı kişiler tarafından öldürülüyor. Bizler, hekimler ve sağlık çalışanları olarak yöneticilerin sağlıkta şiddeti ortadan kaldırmak yaptığımız önerileri dikkate almasını, iyi niyetli, sonuç alıcı çalışmalar içinde olmasını istiyoruz. Ama ne yazık ki bunu yapacağına inanmıyor, inanamıyoruz.

"FIRSATINI BULAN MESLEKTAŞLARIMIZ BAŞKA ÜLKELERE GİDİYOR"

Bu nedenle fırsatını bulan meslektaşlarımız başka ülkelere gidiyor. Ülkede kalıp ihtisas yapacak yeni doktorlarımız da sıkıntısız, hasta ile yüz yüze gelmeden çalışabileceği, şiddete uğrama riski olmayacak bölümlerde uzmanlaşmak istiyor. Yani hep söylenegeldiği üzere; önümüzdeki dönemlerde halkımızı önemli sıkıntılardan kurtaracak hekimleri bulmak artık çok zor olacak gibi. Bu tablonun sebebi; sağlık vermek, yaşatmak için çalışırken, hakaret görmek, darp edilmek ve ölmek istemeyen doktorlar ve sağlık çalışanları olamaz. Bunun sebebi; olsa olsa bataklığı kurutmak için gerekli adımları atmayan, 'doktorumu, çalışanımı korumak, benim için bir varlık sorunudur' diyemeyen yöneticilerimizdir. İşte bütün bu sorunlar yumağı içinde bir meslektaşımızı kaybettik. 29 Mayıs 2015 tarihinde bir yıldız kaydı ve ölümüyle ölümsüzleşen Dr. Kamil Furtun sağlık şehidi oldu."